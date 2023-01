Ehpad : "Il faut de l'argent et améliorer les conditions de travail" dit une directrice d'établissement

En 2023, pour la défenseure des droits Claire Hédon, il y a encore de quoi s'inquiéter. Selon elle il faudrait 8 soignants pour 10 résidents. Alors où sont les leviers pour attirer du personnel ?

France Bleu Saint-Etienne Loire - Selon la défenseure des droits qui doit rendre ce rapport aujourd'hui, il y a encore de nombreuses atteintes aux droits des résidents d'Ehpad. On parle de cas de maltraitance, de limitations de visites, des restrictions à la liberté d'aller et venir. Je vous pose la question très simplement : est-ce que ça existe vraiment dans les Ehpad de notre département ?

Anne-Claire Barou, directrice de l'Ehpad d'Andrézieux-Bouthéon et présidente de l'association des directeurs d'Ehpad et des hôpitaux locaux publics de la Loire - Les choses ont beaucoup évolué au cours des dernières années. On tiré beaucoup de leçons du premier confinement. C'est vrai que la liberté d'aller et venir a été alors très restreinte. Heureusement, ces choses ont beaucoup évolué. Même cet hiver, quand l'épidémie a de nouveau touché les EHPAD, on a pu maintenir toutes les visites. On a pris des mesures pour protéger nos résidents : des tests, des isolement en chambre de seulement quelques jours pour protéger les plus fragiles. Maintenant, les choses ont quand même nettement avancé et heureusement ! Il n'y a plus de rupture de lien entre les résidents et leurs proches, ce qui était vraiment le plus important et qui avait été très difficile.

Ce qui veut dire que les réclamations qui sont déposées auprès de la Défenseur des droits sont vraiment des cas isolés, selon vous ?

Je pense qu'il y a eu des situations, mais elles restent beaucoup plus courtes sur la durée et beaucoup plus rares. On est confronté en fait dans nos établissements à des injonctions très contradictoires de la part des familles. C'est à dire que dans une même structure, on va avoir des familles qui souhaiteraient qu'on ne fasse rien, que quand il y a des cas de COVID, tout fonctionne normalement, que les résidents ne restent pas en chambre. Et à l'inverse d'autres familles qui sont très inquiète et qui voudraient qu'on prenne beaucoup de mesures pour les protéger. C'est ce qui est le plus difficile : les attentes ne sont pas les mêmes de toutes les familles. On peut le comprendre. Ils ont peur pour leurs parents. Donc c'est un équilibre à trouver dans chaque structure.

Et ce qui aiderait sans doute à trouver le meilleur équilibre, c'est d'avoir sans doute plus de personnel pour être au plus près de chaque résident. La Défenseure des droits espère qu'on arrive un jour à huit soignants pour dix résidents. En moyenne, on est à six pour dix. C'est exactement ce que vous avez vous à Andrézieux. C'est possible d'embaucher autant ?

Alors oui, on a des difficultés de recrutement mais elles sont liées aussi au fait nos taux d'encadrement ne sont pas suffisants. Pour les agents, les salaires ont été revalorisés, heureusement au cours des deux dernières années mais ça ne suffit pas à les motiver à venir travailler dans nos structures.

On les attire avec l'argent ?

Il y a l'argent, mais il y a surtout les conditions de travail. C'est repartir le soir en se disant qu'on a travaillé dans de bonnes conditions, qu'on a pu s'occuper correctement des résidents. A six pour dix, ils font leur maximum mais il y a de la frustration parce qu'ils aimeraient faire plus. A huit pour dix, on travaillerait dans de bien meilleures conditions et on pourrait avoir un accompagnement beaucoup plus personnalisé. C'est aussi ça qui démotive nos agents. De ne pas pouvoir faire le travail comme ils le souhaiteraient. Les résidents sont de plus en plus dépendants dans les Ehpad, donc les soins de nursing, d'aide aux repas, d'aide à la toilette sont de plus en plus longs. Et en parallèle, du coup, les temps d'échanges, forcément, se réduisent et c'est ce qui frustre nos agents.

Vous êtes à l'écoute de ces recommandations de la Défenseure des droits ?

Non seulement on est à l'écoute, mais on a les mêmes. La Fédération hospitalière de France, qui représente les établissements publics, vient de transmettre un projet de loi aux députés avec 20 propositions et qui sont très proches de celles qui vont être sans doute émises par le Défenseure des droits. On a les mêmes attentes, les mêmes demandes.

Un mot sur vos finances, sur les établissements publics. Ils sont en déficit ?

C'est très compliqué. Selon l'étude qui a été fait justement par la Fédération hospitalière de France, en 2022, 85 % des Ehpad publiques de France seront en déficit pour environ 3 000 € de déficit par place. En 2019, on est à 45 % d'établissements en déficit, donc la situation est très très alarmante du fait de l'inflation, du fait des augmentations de salaires. En face, les recettes n'ont pas suivi. Donc les déficits sont très préoccupants. Toutes nos finances sont très encadrés par l'ARS et le Département. Beaucoup ont eu des difficultés de trésorerie cette année avec pour certains une crainte de ne pas pouvoir rémunérer les agents en fin de mois.