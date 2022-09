EHPAD : "Il faut faire confiance aux équipes d'encadrement pour redonner du sens", selon Marie-Pascale Mongaux

Plus de six mois après le début du scandale Orpéa, la situation s'est-elle améliorée dans les EHPAD ? Ce lundi, le gouvernement a présenté en Conseil des ministres son projet de loi de financement de la Sécurité sociale, avec notamment la promesse d'embaucher 3.000 infirmiers et aides-soignants en 2023 dans les EHPAD (50.000 d'ici la fin du quinquennat). S'y ajouteront 4.000 places additionnelles dans les services d'aide à domicile.

"Beaucoup trop loin"

"Nous attendons, nous, deux postes par établissement, réagit ce mardi Marie-Pascale Mongaux, correspondante en Normandie de l'AD-PA, l'Association des directeurs au service des personnes âgées. Avec 3 000 postes, on en est loin : si vous comptez à peu près 7 500 établissements, ça ne fait même pas un demi-poste par établissement. Il y a une annonce de 50 000 postes, mais avec une échéance de cinq ans, c'est donc beaucoup trop loin."

Par ailleurs, Marie-Pascale Mongaux considère qu'il faut embaucher au-delà des personnels médicaux : "On reste centrés aujourd'hui sur des professionnels comme des aides-soignantes et des infirmières. Ce sont des professionnels dont on a besoin, je le dis. Mais pendant la crise Covid, on a aussi fait appel à d'autres personnels. Je pense qu'on peut aller chercher des psychologues, des éducateurs, des animateurs, etc."

"La plupart des personnels qui arrivent dans le métier sont passionnés, poursuit la référente en Normandie de l'AD-PA. Et au bout d'un an ou deux, on les a épuisés, asséchés : ils courent tout le temps, ils perdent le sens du métier... Je pense que, quel que soit le métier, du côté plus sanitaire ou du côté social, c'est la même question qui se pose à chaque fois. Il faudra un peu de temps, mais je pense qu'il faut faire confiance aussi aux équipes d'encadrement pour redonner du sens, pour retrouver le sens du métier."

"Des mesures immédiates"

L'AD-PA réclame donc un signal fort de la part du gouvernement, d'autant que les dernières annonces se sont accompagnées de leur lot de mauvaises surprises. "Effectivement, les personnels ont été revalorisés et c'est tout à fait légitime, explique Marie-Pascale Mongaux. Mais concrètement, aujourd'hui, la majorité des établissements et des services à domicile n'ont pas perçu l'intégralité des compensations financières... Ensuite, on est soumis de plein fouet à l'inflation : l'énergie dans les établissements, les produits alimentaires, les médicaments, etc. Ce qu'on souhaite, ce sont des mesures immédiates."

Selon l'entourage du ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, les maisons de retraite bénéficieront de 440 millions d'euros de crédits supplémentaires "dans les prochaines semaines" pour compenser "l'impact de l'inflation sur les charges non salariales", et auront droit, comme les particuliers, au "bouclier tarifaire" sur le prix de l'énergie.