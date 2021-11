Eklips : d'une boutique en ligne à une boutique dans le centre de Reims

En un an seulement, Déborah la créatrice d'Eklips, a créé une boutique en ligne avant d'ouvrir un magasin, il y a six mois, rue des Elus à Reims. A 36 ans, elle a déjà embauché deux personnes et fourmille de projets pour l'avenir.

C’est l’histoire d’une réussite fulgurante : celle de Déborah, Rémoise de 36 ans. Lors du premier confinement en mars 2020, elle qui travaille depuis toujours dans le prêt à porter, commence à mûrir l’idée d’ouvrir une boutique de vêtements en ligne. Octobre 2020, c'est chose faite, elle crée Eklips. "Ca a été la surprise parce que ça a fonctionné tout de suite. Au bout de 15 jours je n'avais plus rien à vendre !", se souvient Déborah.

Et peu à peu les clientes ont voulu voir et toucher les vêtements, alors Déborah se met à la recherche d'une boutique, à Reims : "Malheureusement avec la crise, il y a eu beaucoup de locaux disponibles". Depuis six mois la voilà donc, en plus de sa boutique en ligne, au 7 rue des Elus, dans un local lumineux qu'elle a aménagé pour en faire un lieu cosy.

Déborah a déjà embauché deux personnes dans sa boutique de Reims © Radio France - Aurélie Jacquand

Déjà deux embauches

Dans un côté de la boutique, ce sont les vêtements qui sont exposés, la plupart fabriqués en France ou en Italie : "Je fais très attention à ça, parce que les clientes font de plus en plus attention", précise Déborah, qui change de collection tous les 15 jours. De l'autre côté de la pièce, la jeune femme vend des accessoires de mode, mais aussi de déco : "De la céramique, des bougies, des bijoux... Je cherche des artisans locaux".

Pour tout mener de front, Déborah ne se ménage pas et travaille 7 jours sur 7, mais son dynamisme lui a permis d'embaucher deux personnes : "Une vendeuse en CDI 25h et une alternante. Et puis je suis moi-même salariée de mon entreprise. En un an c'est super ! Je ne m'y attendais pas", dit-elle. Et la jeune femme ne compte pas s’arrêter là, puisqu'elle a déjà un autre gros projet pour 2022, mais qui reste pour le moment secret.