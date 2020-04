Elan de solidarité à la Banque Alimentaire de Toulouse

A Toulouse, la Banque Alimentaire continue d'aider les plus démunis et les plus fragiles pendant la période de confinement. Une quantité exceptionnelle de dons arrive tous les jours dans leur entrepôt.

En cette période de confinement, les portes de l'entrepôt de la Banque Alimentaire de Toulouse, avenue de Fronton, sont plus que jamais ouvertes. L'association a deux vocations : lutter contre le gaspillage alimentaire et aider les personnes qui ne peuvent se nourrir correctement. En raison du confinement, de plus en plus de personnes sont éloignées de l'aide alimentaire. La Banque Alimentaire est en première ligne : les dons affluent et les volontaires sont nombreux à Toulouse.

Depuis le début du confinement, un important réseau de partenaires est mobilisé, issus de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Selon la directrice de la Banque Alimentaire de Toulouse, Aurélie Racine, une véritable machine solidaire se met en marche : " A ce jour, nous sommes aidés par des gens de la restauration, des cantines collectives, des artisans, des commerçants... Nous avons également eu des dons d'industriels, avec des sandwichs, des plats cuisinés ou des pâtes. Nous avons même fait retraiter des denrées brutes d'un laboratoire de cuisine".

Un dépôt réorganisé

Beaucoup d'associations ne sont plus en mesure d'assurer la distribution de denrées. La Banque Alimentaire a donc changé son fonctionnement en se déplaçant directement auprès des bénéficiaires à l'aide d'un camion. Les bénévoles distribuent de la nourriture notamment aux personnes mises à l'abri dans les hôtels mais aussi aux personnes dans les squats et bidonvilles. Plus de 20 000 bénéficiaires sont livrés chaque semaine, avec une demande en constante augmentation.

La directrice explique également que les équipes de bénévoles habituels ont été remplacées : "Nos bénévoles historiques ont pour la plupart plus de 70 ans. Ces personnes sont bien évidemment à la maison. Nous avons fait appel à la plateforme solidaire "Je veux aider" pour recruter de nouveaux volontaires". 50 personnes ont répondu à l'appel.

Un planning est mis en place pour éviter le surnombre de bénévoles en même temps dans le dépôt. Il y a des gants pour tout le monde et des masques en tissu ont été commandés. "Nous sommes très vigilants puisque les enjeux sont colossaux. Nous serions navrés de ne pas pouvoir continuer à assurer notre fonction", confie Aurélie Racine.

Une cagnotte en ligne

Face à ces nouveaux achats et pour compenser les frais de déplacement, la Banque Alimentaire de Toulouse a mis en ligne une cagnotte. Plus de 4000 euros ont déjà été collectés. "Ce sont des conditions extraordinaires qui font ressortir le meilleur de chacun d'entre nous, par un élan de solidarité", conclue Aurélie Racine.