Élan de solidarité dans l'Allier après l'incendie d'un studio de photographie

Maquiller et coiffer les clientes telles des icônes des années 50 avant de capturer leur portrait. Cette passion, Jennifer Hervier en a fait son métier. Photographe de look vintage, l’entrepreneuse de 37 ans a installé son studio rétro - Au rendez-vous des Pin-Up- à Saint-Pourçain-sur-Sioule, dans l'Allier. Un business qu'elle développe depuis neuf ans, et qui a bien failli partir entièrement en fumée...

Dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, deux fils du tableau électrique de sa boutique se touchent. Une étincelle et le studio s'embrase. Appareils photo, caméra, lumières, robes, maquillage... Une grande partie du matériel de Jennifer est détruit.

Plus d'un millier de messages reçus

Aujourd'hui, c'est toute une communauté d'Auvergnats qui se mobilise pour redonner vie au studio. "J'ai reçu plus de mille messages (...) Je n'ai pas de mots.", s'émeut-elle. "Des associations de Pin-Up veulent se regrouper pour m'envoyer des cartons d'accessoires, même des gens que je ne connais pas veulent me prêter des locaux pour essayer, comme ils peuvent, d'apporter leur aide".

Un soutien également financier. Quelques heures après le départ de flammes, une cagnotte Leechi est créée par des amies de la photographe. Ce mardi, 102 donateurs y ont déjà participé, permettant à Jennifer de récolter 2 665 euros.

Un élan de générosité nécessaire à la rénovation du studio : "On n'est pas assuré à hauteur de ce que l'on perd, alors cette cagnotte, elle va bien m'aider (...). Ça donne envie de continuer, de vite rebondir."