Élan de solidarité des basques pour les cheminots en grève

Pays Basque, France

Avec plus de 40 jours de grève contre la réforme des retraites les cheminots sont en train d'exploser un record. Les chiffres de 1995 sont largement dépassés. Jamais auparavant un conflit n'avait atteint une telle durée à la SNCF depuis sa création en 1938.

Plus de 200 cagnottes lancées pour les grévistes en France

Au Pays Basque, 300 des 680 cheminots répartis entre Bayonne et Hendaye ont fait ou font encore grève. Dès le lancement du conflit, début décembre, plusieurs cagnottes ont été lancées. Cagnottes nationales et locales, leur nombre total dépasse les 200 ! Au niveau national, près de 3 millions d'euros sont recueillis après plus d'un mois de grève. La caisse la plus importante est celle du syndicat Info'com-CGT. Au niveau local, les montants sont moindres mais significatifs.

Sur le site de Info'com-CGT -

50 000 euros pour les cheminots du Pays Basque

"Ce sont des sommes incroyables" mais Julien Delion relativise "il faut le ramener au nombre des grévistes". Ce responsable syndical de la CGT cheminot de Bayonne précise d'abord que 300 grévistes sur les 680 cheminots du Pays Basque se répartiront dès la fin janvier près de 50 000 euros. Sur cette somme, 30 000 euros sont issus de la cagnotte lancée au niveau national et 20 000 euros issus directement d'actions spécifiques au Pays Basque (repas solidaires, ventes etc...).

Julien Delion, lors de la grève des cheminots en mai 2018 © Radio France - Jacques Pons

L'aide par cheminot : l'équivalent d'un (gros) chariot de courses au supermarché

Le montant de l'aide divisé par 300 atteindra fin janvier 166 euros par cheminot gréviste. On est très loin d'un salaire mais après 42 jours de grève (le 15 janvier) cela représente une aide appréciable pour ceux qui ne touchent plus rien depuis la fin décembre.