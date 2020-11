Élection de Joe Biden : les viticulteurs tourangeaux espèrent une levée des taxes douanières

L'élection de Joe Biden aux États-Unis fait des heureux en Touraine. Les viticulteurs tourangeaux ont en tous cas l'espoir de négocier les taxes sur les vins, imposées en octobre 2019 par le gouvernement de Donald Trump. Les vins tranquilles, c'est-à-dire sans bulles, et alcoolisés à moins de 14°, sont taxés à 25%, à la suite d'un différend diplomatique et commercial sur Airbus et Boeing.

"Un espoir sérieux et concret"

En Indre-et-Loire, 15 à 20% des exploitations exportent outre-Atlantique. L'horizon d'une négociation est ainsi une bonne nouvelle. "Je ne crois pas qu'on puisse faire quoi que ce soit avant le début 2021, mais on peut placer un espoir sérieux et concret avec ces nouveaux interlocuteurs", se réjouit Benoit Gautier, producteur de Vouvray et président de la Fédération des associations viticoles d'Indre-et-Loire et de la Sarthe. Mais il reste des interrogations. "On est dans l'incertitude complète : est-ce que l'administration de la nouvelle présidence sera dans la même phase que son président, et est-ce qu'elle sera plus ouverte à nos récriminations ?"

On ne sait pas si changer de président changera la politique américaine.

Jean-Martin Dutour, vigneron à Chinon, attend également de voir. "On ne sait pas si changer de président changera la politique américaine. Cela va changer de style mais il n'est pas certain que ça change sur le fond", nuance le président d'Interloire, l'interprofession des vins du Val de Loire. "Ce que nous demandons, au-delà de la politique américaine, c'est que notre filière ne soit pas impactée pour des choses qu'elle n'a pas faites. Si les vins sont pris en otage, nous attendons de l'Etat français qu'il compense ce que nous subissons", réclame-t-il.

Interloire estime à 10 millions par an la perte en chiffre d'affaires dans le Val de Loire. "On espère la suppression de cette taxe totalement infondée et anti-concurrentielle", souhaite Benoit Gautier.