Élection de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre : "pensez à voter", insiste son président

L'élection des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre se termine mardi 9 novembre. Alors que le taux de participation plafonne à 6,5 %, son président appelle à la mobilisation. "Plus on aura de votes, plus on sera légitime", insiste Jérôme Gernais.

Plus que 5 jours pour voter. L'élection des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre se termine mardi 9 novembre. Les 9.700 entreprises du département sont appelées à voter sur une plateforme en ligne. Une seule liste est en course : celle de l'union des entrepreneurs de l’Indre, portée par l'actuel président de la CCI de l'Indre, Jérôme Gernais. S'il ne se fait pas trop de souci pour sa réélection, Jérôme Gernais s'inquiète, en revanche, du taux de participation. Pour l'instant, il est faible et plafonne à 6,5 %. Jérôme Gernais espère atteindre les 20 % et appelle à la mobilisation. "C'est essentiel d'aller voter si on veut peser auprès des pouvoirs publics", insiste le président de la CCI de l'Indre.

"Pensez à voter !"

Le président de la CCI de l'Indre lance un cri d'alerte : "pensez à voter ! La CCI est un outil indispensable pour notre département, même si de l'extérieur, on l'impression que c'est une grosse machine qui ne sert à rien, je peux vous garantir que de l'intérieur, on fait beaucoup pour les entreprises, pour les jeunes et pour la formation", assure Jérôme Gernais. La CCI de l'Indre représente 650 apprentis, forme 3.000 personnes et appuie également les entreprises du département.

La Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre a besoin d'un maximum de voix pour peser auprès de l'Etat. "Il faut leur montrer qu'on est solidaires et que les gens soutiennent les CCI, insiste Jérôme Gernais. Nous sommes un corps intermédiaire entre les entreprises et l'Etat, et _plus on aura de votes, plus on sera légitime à défendre les entreprises auprès des pouvoirs publics_, c'est la raison pour laquelle il faut se mobiliser".

Pour voter : lien ici. Les résultats de l'élection, commencée le 27 octobre, sont attendus le 10 novembre.