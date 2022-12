Election de Miss France : une couturière de Brazey-en-Plaine en lice pour le concours de créatrice de robe

C'est le plus célèbre concours de beauté en France, l'élection de Miss France 2023 se déroule ce samedi 17 décembre en direct sur TF1. Et si on croise les doigts pour Lara Lebretton, notre Miss Bourgogne, qui figure parmi les 30 finalistes, France Bleu Bourgogne souhaite aussi bonne chance à Séverine Petitjean. Cette couturière de Brazey-en-Plaine a imaginé et réalisé la robe que portera notre représentante bourguignonne. La gérante de AFI Couture s'est inspirée des tuiles vernissées qui symbolisent la Côte-d'Or. Entretien avec Séverine Petitjean, une créatrice avec de belles valeurs.

Séverine Petitjean, gérante de l'Atelier AFI Couture à Brazey-en-Plaine © Radio France - Christophe Tourné

France Bleu Bourgogne : Pouvez-vous nous décrire cette robe qu'on pourra découvrir pendant l'élection de Miss France ?

Séverine Petitjean : J'ai voulu une robe sexy dynamique, dans l'air du temps. Forcément, représentant la Bourgogne, j'ai voulu des couleurs chaudes comme le lie de vin. Et puis, le symbole phare de la robe, c'est les tuiles vernissées, des petites tuiles posées en quinconce pour faire un toit. Je suis parti sur des tissus métallisés, les différentes couleurs des tuiles noir, vert, rouge et doré. Et donc, j'ai reproduit des motifs qui font penser aux toitures bourguignonnes.

Comment avez vous été choisie ?

Je me suis rappelée qu'il y avait un concours début septembre pour créer la robe de Miss Bourgogne. Et il était temps, parce qu'à cinq jours près, c'était trop tard. Et un petit mois après, j'ai eu un coup de fil pour me prévenir que j'avais été sélectionnée. Le comité avait aimé mes choix et mes propositions.

Aujourd'hui, c'est une grande fierté pour vous ?

Oui, quand même parce que j'ai toujours aimé le milieu des Miss. Depuis plusieurs années, je travaille avec différents comités. Miss France, ça reste Miss France quoi. Donc pouvoir avoir une robe présentée en prime time sur TF1, oui, c'est une belle fierté.

Vous serez vous devant la télé ?

Oui, parce que comme il y a un concours de créateurs, il y a un gagnant. Et je vais apprendre comme tout le monde. Si j'ai la chance d'avoir gagné ou non.

Comment se sont passés les essayages ? Miss Bourgogne a été plutôt conquise ?

C'est une robe qu'elle imaginait un peu dans cet esprit là. Ça lui correspond bien. Quand elle a vu le modèle, elle l'a vraiment trouvé joli. Puis le courant est bien passé, je trouve. Je lui souhaite plein de bonnes choses parce que franchement, elle est simple, elle est jolie, elle est agréable, a des jolies valeurs. Donc oui, je lui souhaite de bien réussir.

On a parlé de la robe, on va parler de la couturière. Vous êtes à la tête de l'atelier AFI pour "Aiguilles, fil et idées" depuis 2013 ?

Je me suis installée en avril 2013 à Brazey-en-Plaine. Je proposais essentiellement de la retouche, parce que, si on peut refaire vivre un vêtement au lieu de le jeter, d'échanger et lutter contre la surconsommation c'est important. Je préfère donc redonner vie à certains vêtements. Je fais aussi de la création sur mesure. La robe de Miss Bourgogne en est la preuve. Et depuis l'après Covid, j'ai développé également la tapisserie de sièges et la sellerie automobile.

Cette participation à l'élection de Miss France, pour vous, c'est une super vitrine ?

C'est une très belle vitrine. Parce qu'en plus, depuis peu, j'ai croisé le chemin de Magalie qui tient une boutique de robes de mariée sur Seurre. Je vais faire les retouches et éventuellement des créations pour cette boutique. En tout cas, les gens vont apprendre vraiment à me voir comme une vraie couturière.

Du travail de couture sur une robe de mariée réalisé par Séverine Petitjean - AFI Couture

La robe de Miss Bourgogne a failli passer à la trappe

La robe que portera Miss Bourgogne revient pourtant de loin car notre couturière est tombée sur une sacrée épingle. A tel point que Séverine Petitjean a du revoir sa copie en toute hâte. Pourquoi ? Tout simplement à cause des Hospices de Beaune. "Qui dit tuiles vernissées et toiture bourguignonne dit forcément Hospices de Beaune, déjà aussi parce que c'est mon secteur. Du coup, c'était évident pour moi. C'est un bâtiment prestigieux qui date de très longtemps, qui dure dans le temps, qui fait des œuvres de charité, des choses comme ça. Donc pour moi, ça se rapprochait vraiment des valeurs du comité, à l'image de la Miss. Sauf que c'est une marque déposée et que le comité Miss France m'a prévenu au dernier moment qu'il fallait que je change mon motif parce qu'il ne pouvait pas promouvoir les Hospices de Beaune en particulier, et ça seulement une semaine avant de rendre la robe. Il a fallu tout revoir, tout refaire, en tout cas l'essentiel." s'amuse Séverine Petitjean.