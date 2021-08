Élection présidentielle 2022 : la question du logement s'invite en Pays Basque intérieur

C'est loin Paris ? Selon la carte, le 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré, qui abrite l'adresse de l'Élysée, est à 750 kilomètres de Bunus, à vol d'oiseau. Soit plus de six jours de marche, ou huit heures de voiture. Eh oui, la présidence, ça se mérite. Et pourtant, à huit mois de l'élection présidentielle, le Pays Basque intérieur et le 8e arrondissement de Paris n'avaient jamais semblé aussi proches. Les traditionnels Entretiens d'Inxauseta, tables rondes autour du logement, organisés au milieu des montagnes (et des campeurs) avaient cette année pour thème : "Présidentielle 2022 : plaçons l'habitat au cœur du projet politique".

Lassalle et Bertrand présents

Alors, deux candidats à l'élection présidentielle y ont pris la parole. Jean Lassalle, arrivé en fin de journée "en se pressant doucement", comme l'a dit l'organisateur, et Xavier Bertrand, qui s'est exprimé en visio. Le troisième candidat déclaré prévu, Fabien Roussel, a lui raté son avion. Si aucun candidat à la primaire écologiste n'était là, Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux et Emmanuelle Cosse, ancienne ministre du Logement, étaient présents. Un de ses (nombreux) prédécesseurs rue de Varenne, Marc-Philippe Daubresse qui avait occupé la fonction sous Jacques Chirac, et aujourd'hui soutien de Xavier Bertrand, était également sur place. L'organisateur, Jean Luc Berho dit avoir envoyé des invitations à Marine Le Pen et à Jean-Luc Mélenchon... Sans réponse.

Mais pour autant, le fondateur de ces Entretiens d'Inxauseta, qui fêtent cette année leurs 20 ans a voulu remettre l'église au centre du village, ou plutôt, la maison au centre de la campagne. "On a a vu que sur les cinq dernières élections présidentielles, la question de l'habitat faisait une phrase, le plus souvent, ou un petit paragraphe", déplore Jean Luc Berho. "On pense qu'on ne peut pas régler les problèmes de la vie quotidienne. Alors que la politique, au sens premier du terme, politis en grec, c'est la vie de la Cité".

Les écologistes seront présents sur cette thématique"

Alors qui, pour s'emparer du sujet. Les Verts ? Ils sont en pleine primaire, et le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, n'a pas choisi son favori. Mais il l'assure, "je pense que tous les candidats actuels sont très préoccupés par la problématique du logement. J'espère que ça sera un des débats de la présidentielle, je pense que c'est une nécessité. En tout cas, les écologistes seront présents sur cette thématique". Et les autres ? "Ils préfèrent parler de sécurité et d'immigration", lâche le maire de Bordeaux.

A droite, Marc-Philippe Daubresse aborde effectivement ces thèmes. Mais c'est pour mieux vanter "La République des territoires", l'un des thèmes de campagne de Xavier Bertrand. "Ca veut dire que la République est là pour gérer le régalien. Le terrorisme, l'immigration, l'Intérieur, la justice... Et qu'elle laisse plus de souplesse aux territoires. Et il faut que le logement soit l'un des fers de lance de cette nouvelle République", estime le Sénateur du Nord.

Et les sortants alors ? Côté gouvernement, la ministre déléguée chargée du Logement est là, comme l'année précédente, où elle venait à peine de récupérer son portefeuille. Un an plus tard, Emmanuelle Wargon en a vu passer quelques unes. Le mandat Macron I restera de toute façon marqué par les APL, que ce soient leur réforme, ou leur baisse de cinq euros qui avaient escorté les premiers jours du quinquennat. Un mandat qu'Emmanuelle Wargon a tenté de défendre, assurant qu'"on prend la mesure des besoins de logements. On est en train d'avancer sur le logement social, avec une relance dynamique. Mais on est aussi en train de déployer beaucoup d'outils innovants, notamment le bail réel solidaire, le logement intermédiaire..." Alors, le logement sera-t-il effectivement l'un des grands thèmes où Emmanuel Macron jouera sa réélection ? Ca dépend. C'est loin Paris ?