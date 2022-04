Election présidentielle : à Saint-Brieuc deux associations d'insertion assurent la mise sous plis

Depuis le mercredi 30 mars, plus de 300 personnes sont réunies au parc des expositions de Brézillet à Saint-Brieuc pour mettre sous plis la propagande de l'élection présidentielle.

La préfecture des Côtes d'Armor a conclu un marché public avec deux associations d'insertion par l'activité économique, Armor Emploi et Partage et Emploi, pour effectuer la mise sous plis de la propagande électorale des élections présidentielle et législatives.

Depuis le mercredi 30 mars et jusqu'à ce vendredi 1er avril, 388 personnes, encadrées par une trentaine d'agents des services de l'Etat, s'activent à préparer les bulletins de vote et les programmes des douze candidats à l'élection présidentielle.

La mise sous plis, on se croirait dans une ruche... Le reportage de Johan Moison Copier

Au total 488 700 enveloppes vont être envoyées dans les boites aux lettres du département des Côtes d'Armor, les premières devraient arriver dès ce vendredi. La distribution est assurée par La Poste.