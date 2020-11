Etats-Unis : l'élection de Joe Biden, un "espoir" pour la filière viticole française

L'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche est saluée par la filière viticole française. Elle a en effet "l'espoir" que l'élection du démocrate permette à l'Europe et aux Etats-Unis de régler leurs différents commerciaux. Et notamment en ce qui concerne les vins français.

"_Je fonde l'espoir que les premiers sujets (de discussion entre la future administration américaine et l'Europe) puissent être de revenir sur les droits de douane et permettent de rester dans la normalité_" sur la taxation des vins hexagonaux, a réagi à l'AFP Jérôme Despey, secrétaire général de la FNSEA et président du conseil spécialisé Vins de l'organisme FranceAgriMer.

Une taxe qui coûte cher à la filière française

Il y a un an, mi-octobre 2019, suite à un conflit entre les avionneurs Airbus et Boeing, l'administration Trump avait imposé un droit de douane de 25% sur les vins français en bouteille, non effervescents, de moins de 14 degrés. Et cette décision a eu de lourdes conséquences pour la filière française. "Depuis le 18 octobre 2019, l’application des taxes américaines coûtent plus d’un million d’euros par jour à nos entreprises, soit une perte de 400 millions d’euros en un an", a indiqué samedi dans un communiqué la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux français (FEVS).

Mais Joe Biden, qui entrera en fonction en janvier prochain, s'est peu exprimé jusqu'ici sur le conflit commercial entre l'Europe et les Etats-Unis. "Joe Biden n'a jamais évoqué le sujet des taxations et le sujet de l'aéronautique, mais on peut se dire que (son élection) est favorable à une négociation", a estimé Jérôme Despey auprès de l'AFP.

Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, a affirmé mercredi dernier au micro de Radio Classique que l'élection américaine, quel que soit son résultat, "dans le fond ne changera pas grand-chose à nos intérêts commerciaux". Mais pour Jérôme Despey, "il faut tout faire pour instaurer un climat plus apaisé".