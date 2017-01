Elections dans les TPE : 51.000 salariés berrichons appelés aux urnes

Depuis le 30 décembre et jusqu'au 13 janvier, les salariés des entreprises de moins 11 salariés et les employés à domicile sont appelés à désigner leurs représentants syndicaux. Coiffeurs, boulangers ou gardes d'enfants, le scrutin concerne plus de 50.000 Berrichons.

Le premier scrutin de l'année 2017 n'est pas présidentiel mais syndical ! Depuis le 30 décembre, et jusqu'au 13 janvier se déroulent les élections syndicales des TPE. Il s'agit de désigner les représentants des salariés exerçant dans des entreprises de moins de 11 salariés et de ceux qui sont employés à domicile par des particuliers. En Berry, ils sont 51.000 (22.000 dans l'Indre et 29.000 dans le Cher), essentiellement dans le commerce de détail, les travaux de construction spécialisés et la restauration. Cela représente près du tiers du corps électoral global.

Pour qui vote-t-on ?

Les électeurs ont le choix entre 22 organisations syndicales (Unsa, FO, CFDT et CGT bien sûr, mais aussi les plus confidentiels Fédération nationale des syndicats professionnels de l'enseignement libre catholique, Syndicat national indépendant des gardiens d'immeubles et concierges, ou bien encore le Syndicat professionnel des assistants maternels et assistants familiaux). C'est sur la base de ces résultats que seront désignés les conseillers prud'hommes. Ils permettront aussi de constituer les futures commissions paritaires régionales interprofessionnelles (une nouvelle instance qui sera chargée de conseiller salariés et employeurs en cas de litige). Le syndicat vainqueur aura également plus de poids dans les négociations collectives sur le temps de travail, les salaires, les congés, la formation...

90% d'abstention

Les votants ont reçu en décembre un courrier contenant un bulletin de vote et un code d'accès au site créé par le ministère du Travail. Pour le vote par courrier comme pour le vote électronique, la date limite est le 13 janvier. Les résultats seront publiés le 3 février. Lors du précédent scrutin en 2012, la participation n'avait été que de 10%. Pourtant l'enjeu n'est pas mince : la CGT, arrivée en tête il y a cinq ans, pourrait cette fois être bousculée par la CFDT.