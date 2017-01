Elections dans les TPE : pourquoi ça coince ? L'avis du club "TPE Lorraine"

Mardi dernier, la participation aux élections dans les TPE n'atteignait que péniblement les 5,5%. Pourquoi un tel désintérêt à quelques jours de l'issue du scrutin ? Le dialogue social a-t-il vraiment quelque chose à gagner dans ce 2e rendez-vous au sein des entreprises de moins de 11 salariés ?

Elles se terminent demain ! Les élections dans les TPE, les très petites entreprises, ne déplacent pas les foules pour le moment. Le scrutin a commencé il y a 2 semaines, et il n'avait intéressé (mardi dernier) que 5,5% des personnes concernées. 4 millions et demi de salariés en France tout de même sont concernées. Richard Goldkranz, est le président du "club TPE Lorraine" qui regroupe 90 TPE en Lorraine, une douzaine en Moselle.

On parle des élections dans les TPE, point à la ligne, sans dire à quoi elles servent

"Je pense que, par rapport aux premières élections en 2012, on est à la moitié du résultat de l'époque. Et on avait déjà un problème en 2012, c'est la communication. Les documents partent souvent à la poubelle. Il y a beaucoup d'inscrits qui ne prennent pas le temps de regarder. On parle des élections dans les TPE, mais sans dire à quoi elles servent. Un de mes collègues chef d'entreprise conseille à ses salariés de voter, et pour autant, ses salariés lui ont dit *oui, on a jeté ça à la poubelle*. Classement vertical. Alors qu'on parle de retour aux 39h, de nouvelles organisations du travail...". Les problématiques de l'organisation du travail sont pourtant, c'est vrai au cœur des propositions des candidats à la présidentielle.

Et si on laissait 15 jours de plus ?

Faut-il laisser encore un peu de temps ? Attendre 15 jours supplémentaires ? Richard Goldkranz est dubitatif : "Moi je n'y crois pas. L'élection a déjà été repoussé une première fois. On a toujours l'impression que quand on est dans une petite structure, familiale, on se dit *rien ne peut arriver*. Malheureusement, ce n'est pas le cas, et il faut aller voter pour ses représentants".