Élections départementales : près de 10 000 bénéficiaires du RSA en Haute-Savoie

Le Conseil départemental de Savoie dépense en moyenne 225 millions d'euros sur l'année en actions sociales. Le budget dédié en Haute-Savoie avoisine les 450 millions d'euros. Le volet social reste largement méconnu du grand public lorsque sont égrainées les compétences départementales. "Si les gens ne savent pas que c'est le département, mais qu'on a des solutions à leurs difficultés, moi ça me va ; ça ne les fait pas voter, mais l'action se voit quand même", estime Françoise Camusso, conseillère départementale de Haute-Savoie, première vice-présidente en charge de l'Action Sociale, la Prévention, l'Insertion, la Santé, le Logement social. Elle ne se représente pas.

En Haute-Savoie, le nombre de bénéficiaire du RSA a bondi de 22%

Le Conseil départemental de Haute-Savoie verse le RSA - Revenu de Solidarité Active - à près de 10 000 bénéficiaires désormais. Leur nombre a augmenté de 22% entre 2019 et 2020. La faute à la crise, et à la dynamique démographique. "Le RSA est une décision d'Etat, et le Département doit s'y plier. En données fixes, le RSA représente 60 millions d'euros versés en Haute-Savoie" explique Françoise Camusso.

Au-delà de l'obligation, les départements choisissent - il y a donc une dimension politique, et pas uniquement budgétaire - d'ajouter des aides supplémentaires. Et les domaines d'action sont divers : les allocations liées au handicap, l'hébergement des personnes défavorisées, une prise en charge partielle des frais de permis de conduire, aide à l'Enfance... "On a encore ajouté des dépenses supplémentaires pour pouvoir aider les gens, mais qui permettent à notre vie économique de se développer".

Plus vous avez de gens en difficultés, moins votre département s'en sort - Françoise Camusso, vice présidente de Haute-Savoie en charge de l'action sociale

D'un département à l'autre, la politique d'accompagnement peut être différente. La Haute-Savoie a par exemple fait le choix d'intervenir sur l'insertion professionnelle des jeunes mineurs, de 16 et 17 ans, via les missions locales. "Concrètement un jeune Annemassien en précarité financière parce que ses parents ne peuvent pas l'aider, et qui a été accepté sur un centre de formation à Lyon, on sait que ça va lui faire engager des frais, transports, logements, nourriture, voire vêtement. On établi un budget type, et on sollicite le Conseil départemental" qui assure un versement direct pouvant aller jusqu'au millier d'euros pour accompagner le jeune concerné le premier mois de son arrivée, explique-t-on à la Mission locale du Genevois à Annemasse, qui accueille plus de 2 400 jeunes à l'année.