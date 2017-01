Elections syndicales dans les TPE : 1% de participation seulement pour le moment en Occitanie

Vous êtes salarié d'une très petite entreprise ? Vous pouvez élire des représentants syndicaux ! Le scrutin est ouvert depuis le 30 décembre et jusqu'au 13 janvier. Mais seulement 1% des inscrits ont à ce jour voté. Rencontre avec Xavier, un salarié toulousain qui fait partie de ceux-là.

C'est une élection professionnelle qui passe relativement aperçue et pourtant elle concerne 391.000 personnes en Occitanie : les élections syndicales pour les salariés des très petites entreprises (TPE). Deux fois reportées, elles se déroulent finalement début janvier, sur Internet ou par correspondance. Cela concerne les entreprises de moins de 11 salariés (bâtiment, artisanat, hôtellerie, etc), où ne sont élus ni délégués du personnel, ni comité d'entreprise, mais aussi les employés à domicile (assistantes maternelles par exemple) et les salariés d'association.

Et pour le moment (données du 4 janvier), 0.96% seulement des inscrits sont allés cliquer sur ce site, soit environ 3.800 personnes. La moyenne nationale est de 0.92%.

Xavier Gourdou, 41 ans, est chargé d'affaires dans une TPE (6 salariés) du bâtiment à Montaigut-sur-Save, au nord-ouest de Toulouse. Comme tous les inscrits concernés, il a reçu à la maison un kit pour voter avec notamment un matricule qui lui a permis de s'identifier et de voter sur Internet. Il estime ne pas avoir assez d'information sur ses droits, faute de représentant : "On est entre nous, c'est comme un cercle familial. Alors on passe tous, que ce soit le juriste , le juriste, le patron, moi, à côté des réformes, des lois, des aides possibles". Lui qui a grandi à Blagnac entourés d'Airbusiens, envie les avantages dont les employés des grandes entreprises profitent.

J'estime qu'il y a un décalage et un problème d'égalité entre les salariés TPE et les salariés des grandes entreprises. On ne vit pas de la même façon à compétence égale, que ce soit les locations d'appartement pour les vacances, les prix sur les cinémas, etc — Xavier, salarié d'une TPE

Xavier a depuis quelques mois adhéré à un syndicat, ce qui n'est absolument pas uEn condition pour participer à ces élections syndicales. D'ailleurs seulement un salarié sur 10 est syndiqué en France et dans les établissements de moins de 50 salariés, ce taux ne dépasse pas 5%.

Xavier aimerait pouvoir profiter d'avantages dont bénéficie les grandes entreprises, comme des chèques-cadeaux. © Radio France - Bénédicte Dupont

Comment peut-on accepter que les salariés de l'artisanat et des TPE, qui représentent la moitié du moteur économique français, ne soient pas concernés par des questions comme la pénibilité, la formation professionnelle ou les activités sociales et culturelles ? — Thierry Lataste, secrétaire général adjoint CFDT 31

