Électricité : comment sont fixés les prix en France ?

Les prix de l'électricité ont augmenté de 10% au 1er août, actant ainsi la sortie progressive du bouclier tarifaire mis en place en 2021 et qui limite la hausse des factures pour les consommateurs. Si une nouvelle augmentation des tarifs de 10 à 20% début 2024 a été "exclue" par le ministère de l'Économie, Emmanuel Macron a indiqué ce lundi qu'il annoncera en octobre une reprise du "contrôle sur notre prix de l'électricité" . Le chef de l'État fait ici allusion au marché européen de l'électricité, au cœur du système de fixation des tarifs. Comment sont fixés les prix de notre électricité ? Voici ce qu'il faut savoir.

ⓘ Publicité

Le prix de l'électricité indexé sur celui du gaz

La fixation des prix de l'électricité commence en premier lieu sur le marché européen, que l'on appelle aussi le marché "de gros", explique la cellule décryptage de franceinfo. Les producteurs d'électricité vendent leur électricité sur ce marché aux fournisseurs comme EDF ou Engie par exemple. Ces fournisseurs vendront ensuite cette électricité aux particuliers et aux entreprises.

L'électricité des producteurs est fabriquée dans plusieurs types de centrales qui fonctionnent grâce à différentes énergies : renouvelable (solaire par exemple), nucléaire ou encore gaz. Les centrales à énergie renouvelable ou nucléaire suffisent à produire l'électricité quand la demande et les besoins sont faibles. En revanche, si cette demande augmente en hiver essentiellement, les centrales thermiques doivent être utilisées. Celles qui fonctionnent au gaz montent vite en puissance et peuvent répondre rapidement à la demande : elles sont donc très souvent mobilisées en dernier. Or, le prix de l'électricité est indexé sur la dernière centrale mobilisée pour faire face à la demande. C'est donc pour cela que l'on entend souvent que le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. Mais quand le prix du gaz flambe, comme c'est le cas en ce moment, il tire le prix de l'électricité vers le haut.

Comment l'électricité arrive-t-elle aux consommateurs ?

Cette fois-ci, cela se passe en France sur un deuxième marché que l'on appelle un marché "de détail". Les fournisseurs qui ont acheté l'électricité vont la redéployer aux consommateurs. Depuis 2007 et l'ouverture à la concurrence, les Français ont deux options.

Ils peuvent souscrire des contrats auprès de fournisseurs nationaux dont les tarifs sont réglementés par l'État selon l'avis de la CRE, la Commission de Régulation de l’Énergie. Il y en a neuf en France dont EDF. Ils ont aussi la possibilité d'aller voir ailleurs et de se rapprocher des fournisseurs privés comme Alterna, Eni ou ekWateur. Ces fournisseurs fixent eux-mêmes leurs tarifs.

Comment les fournisseurs fixent-ils ensuite leurs tarifs ?

Pour fixer leurs tarifs, les fournisseurs se basent sur plusieurs critères : leurs coûts fixes comme l'acheminement de l'électricité ou les taxes, mais aussi des coûts variables comme l'approvisionnement, c'est-à-dire la somme que le fournisseur doit payer au producteur d'énergie.

Si le prix du gaz et donc de l'électricité flambe sur le marché européen ("de gros"), le fournisseur va répercuter cette hausse sur le marché "de détail" c'est-à-dire sur la facture des consommateurs. C'est ce qui est arrivé à des clients de fournisseurs alternatifs comme Eni. Certains, contactés par franceinfo, ont vu leur facture augmenter parfois de plusieurs milliers d'euros . Du côté des fournisseurs nationaux, les hausses de prix ont été moins importantes puisque les tarifs sont réglementés.