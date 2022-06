Electricité dans le Grand est : la part d'énergies renouvelables en hausse de 8% en 2021

RTE, le réseau de transport d'électricité dans le Grand est a fait son bilan de la production et de la consommation d'électricité dans la région l'an dernier. Avec une part de renouvelable en forte hausse et un rebond de la consommation

La production d'électricité dans le Grand Est a baissé de 1.4% en 2021 par rapport à 2020. Et cela à cause d'une baisse de la production nucléaire et une baisse de la production éolienne. Dans le même temps la consommation d'électricité dans la région a augmenté de 4.4% sur un an. C'est ce que révèle RTE, le réseau de transport d'électricité.

Mais pas d'inquiétude. Car la région produit toujours près du double de ses besoins en électricité (192%). La région reste d'ailleurs une grosse pourvoyeuse d'électricité au niveau national.

Le Grand Est produit 17% de l'électricité française. Notre région ne consomme qu'environ la moitié de ce qu'elle produit. Le Grand Est fournit donc beaucoup de courant aux région voisines, comme la Franche Comté ou l'Ile de France. Elle en exporte aussi en Allemagne ou au Luxembourg.

Forte hausse du renouvelable

La nouveauté, c'est que la part du nucléaire baisse tout doucement quand la production d'énergies renouvelables a augmenté de 8% en 2021. Avec une forte hausse de la part d'énergie solaire : +45% l'an dernier grâce à la mise en service d'une centrale solaire dans la Meuse.

La parc renouvelable couvre désormais en moyenne 40% de la consommation d'électricité dans le Grand Est. Une consommation qui a augmenté en 2021 de 4.4%. En fait il s'agit plutôt d'un rebond après une forte baisse en 2020 à cause du Covid. La consommation reste encore 2% en dessous de son niveau de 2019.

La consommation d'électricité dans le Grand Est c'est aujourd'hui, un peu moins de 10% de la consommation nationale. Ce courant est utilisé à 20% par la grande industrie, 36% par les PME et à 43% par les professionnels et particuliers.