Electricité : En Belgique, des prix "30/35% supérieurs" à la France

Fin septembre, en Belgique, les tarifs de l'électricité avaient augmenté de 81,3% sur un an, et ceux du gaz de 134,9% , selon des chiffres de Statbel, l'agence belge de statistiques : c'est 5 à 8 fois supérieur aux chiffres observés en France sur la même période (respectivement +10% à date sur l'électricité, plus 30% sur le gaz).

Si cela augmente autant, c'est essentiellement pour deux raisons : d'abord, la Belgique n'a pas mis en place de bouclier tarifaire comme en France, mais des aides ciblées, et une baisse de la TVA, qui ne jouent pas autant. Ensuite, parce que la Belgique est très dépendante du gaz norvégien, qui a connu des difficultés d'approvisionnement à cause du changement climatique, en plus du manque lié au gaz ukrainien.

400 euros de plus par mois sur la facture d'électricité

Pour beaucoup, cette hausse des prix de l'électricité est un vrai défi. Il y a d'abord les particuliers, comme Kévin, pompier français qui s'est installé il y a cinq ans en Belgique, à Templeuve (section de la ville belge de Tournai), à quelques centaines de mètres de la frontière. "On payait 150 euros par mois d'électricité", se souvient-il. "Mais là, depuis novembre, notre contrat fixe s'est arrêté, pour passer à un contrat variable. On nous annonce maintenant des factures d'électricité à 552 euros par mois pour être dans les cours du marché. Ca va être compliqué pour nous de sortir 400 euros de plus par mois : nos salaires n'augmentent pas comme les tarifs de l'électricité !"

Depuis octobre, l'ensemble des fournisseurs énergétiques avaient arrêté de proposer des contrats de gaz et d’électricité à taux fixe, ce n'était plus jouable : toutes les entreprises proposaient uniquement des tarifs variables, qui s'envolent en ce moment. Comme beaucoup de Belges ont des contrats qui se renégocient tous les ans, voire plusieurs fois par an, la facture est douloureuse. Au début mois de janvier 2023, les tarifs fixes seront de retour, mais les conditions ne sont pas bonnes : le risque est de payer cher aujourd'hui, alors que les prix vont peut-être baisser dans les prochains mois.

"Un de mes voisins est monté à 1200 euros par mois en proposition, il a une plus grande maison, une pompe à chaleur...", note Kévin. "Tous les Belges sont aujourd'hui dans la même situation, dès que le taux fixe s'arrête pour passer au tarif variable, on se retrouve dans la même galère !"

Pour les professionnels, des factures jusqu'à 30% supérieures à la France

Une galère que connaissent aussi les commerces. Kévin Dejas, patron du bowling Themis, à Mouscron , voit ainsi ses factures s'envoler. "On paie 400 euros par mois de plus depuis un mois, en termes de factures d'électricité : je suis passé de 1800 à 2900 euros le mois ! Et encore, il y a eu des travaux d'isolation...", déplore-t-il. Ici, ce qui coûte cher, ce sont les spots de lumière, ou encore les tapis roulants pour faire revenir les boules. Il pourrait passer à un système de machine à ficelle pour retirer les quilles, plutôt que les élévateurs actuels très énergivores. "Mais pour ça, il faut investir 300.000 à 400.000 euros ! Et puis, nous avons trois clubs de bowling, ici, je ne pense pas que ça leur conviendrait."

Dans la friterie qui jouxte le bowling et qui peut accueillir jusqu'à 250 personnes, 10 tonnes de pomme de terre passent à la friteuse chaque mois, ce qui rend les augmentations encore plus vertigineuses : "Par rapport à avant le début de cette crise énergétique, on est à 1800 euros d'augmentation mensuels pour l'électricité, 1400 euros pour le gaz".

50 centimes de plus la partie de bowling

Pour le moment, Kévin tient le choc, mais il a été obligé de répercuter sur le prix de certains plats : "On a augmenté de l'ordre de 5%, et encore, heureusement, nous avons la chance d'être très compétitifs sur notre volume d'achat, sinon on ne pourrait pas se permettre".

Kévin lorgne à présent avec un peu d'inquiétude sur la renégociation de ses prochains contrats de gaz et d'électricité. Pour le moment, il est encore sur le tarif négocié en mars-avril 2022. Mais dans quelques mois, le tarif qui l'attend pourrait faire grimper la facture, même si en cette fin décembre, on note une légère décrue sur les prix .

En attendant, même au bowling, Kévin a du augmenter les parties de 50 centimes. L'un des gros enjeux en ce début 2023 est la hausse des salaires liée à l'inflation décidée en Belgique à partir de ce mois de janvier 2023 , qui risque d'augmenter les charges pour les commerces belges.