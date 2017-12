Électricité : en Corrèze, Uzerche va bientôt produire trois fois plus que la ville consomme

Grâce aux deux microcentrales hydroélectriques qui viennent d'être inaugurées, la ville d'Uzerche vient d'équilibrer la quantité d'électricité qu'elle consomme et celle qu'elle produit. Avec la prochaine implantation d'un champ photovoltaïque, la perle du Limousin produira près de trois fois plus.

A Uzerche, la transition énergétique est une réalité. D'ici un an et demi, la ville va produire près de trois fois plus d'électricité qu'elle en consomme. Il s'agit d'une énergie propre grâce au soleil et à l'eau. Pour la commune de 3.000 habitants, labellisée "petite ville durable", cela répond à deux motivations : produire de l'énergie verte et dégager des moyens nouveaux pour la commune.

"On va produire pour 8.000 alors qu'on est 3.000"

Cela sera notamment le cas grâce au futur champ de 15.000 panneaux photovoltaïques sur cinq hectares implanté zone de la Gane Lachaud, sur un terrain exposé plein sud et non exploitable par les entreprises. Ces panneaux produiront 6,5 GWh d'électricité par an. Les premiers travaux sont programmés pour le premier semestre 2018 et la mise en service un an plus tard. Cela s'ajoutera aux panneaux déjà existants sur les toits de l'école des Buges, du bâtiment Atelier sur le site de la Papeterie et de l'auditorium en construction toujours sur le site de la Papeterie. Ainsi, "on va produire pour 8.000 habitants alors qu'Uzerche en compte 3.000" dit Jean-Paul Grador, "du coup on aura dépassé notre objectif qui était de produire autant que l'on consomme" poursuit le maire.

Deux microcentrales sur la Vézère

Les deux microcentrales hydroélectriques sur la Vézère, l'une à la base nautique de la Minoterie, l'autre sur le site de la Papeterie, auront aussi leur part de production. Elles viennent d'être inaugurées et produiront à elles seules l'énergie annuelle pour 1.200 personnes. A chaque fois, la ville s'est alliée au privé à long terme (25 à 30 ans a minima) pour ces projets. "Ce n'est pas dans les services de la commune qu'on aurait trouvé les compétences", enchaîne Jean-Paul Grador, qui a dû créer une société économie mixte pour les microcentrales avec la Société Hydro-Électrique du Midi comme partenaire majeur. Investissement de 2,6 millions d'euros dont 1 million pour Uzerche. Alliance avec la Compagnie du Vent (filiale d'Engie) pour le futur champ photovoltaïque dont la commune attend comme retombées "au moins 60.000€ par an." De quoi trouver de nouvelles recettes face à la baisse des dotations de l'Etat pour garder une dynamique et développer des projets.