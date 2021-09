INFOGRAPHIE - Électricité, gaz, gazole : le point sur les hausses des prix de l'énergie en un an

Vous l'avez sans doute remarqué à la pompe ou sur vos factures, le prix des energies n'a cessé d'augmenter ces derniers mois, et les hausses devraient se poursuivre. On vous récapitule les augmentations successives depuis un an.

C'est l'une des conséquences de la reprise économique après la pandémie de Covid-19. L'économie mondiale repart, la demande est en forte hausse, et les prix de l'énergie s'envolent. Alors que Jean Castex doit annoncer ce jeudi de nouvelles aides en faveur du pouvoir d'achat des Français, on vous détaille ici les hausses successives des prix du gaz, de l'électricité et du carburant en un an.

Les prix du gaz, de l'électricité et du gazole sont en forte hausse en France depuis un an. © Visactu

La plus forte hausse reste à venir pour l'électricité

Le prix des tarifs réglementés de l'électricité a déjà connu deux augmentations cette année : +1,6% en février et +0,5% en août. Mais le prix de l'électricité pourrait bondir en février 2022 avec une hausse possible des tarifs réglementés non pas de 10%, mais de 12%, selon Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Cette très forte augmentation s'explique par l'augmentation des cours du gaz de +300% au cours de ces derniers mois, qui joue un rôle crucial dans la production d'électricité.

Autre raison de la hausse du prix de l'électricité : la hausse des prix de l'électricité sur les marchés de gros : le prix du mégawattheure (MWh) a récemment atteint les 196 euros, alors qu'il était inférieur à 60 euros en 2019. Enfin, la quantité insuffisante d'électricité d'origine nucléaire qu'EDF est tenue de revendre à prix fixe à ses concurrents, viendrait également alourdir la facture.

Hausse de 300% du prix du gaz

Les tarifs réglementés du gaz sont eux aussi en très forte hausse ces derniers mois. Des hausses qui se sont accélérées : +10% en juillet, +5,3% en août, +8,6% en septembre et +13,9% (hors taxe) le 1er octobre avant une nouvelle hausse en novembre.

Le carburant loin des records de 2018

Autre énergie dont le prix a beaucoup augmenté depuis un an : le carburant. Le prix du litre de gazole dans les stations-service a progressé de 13% depuis le début de l'année. Sur un an, il a augmenté de 22,7%. Le super sans plomb 95 E10 a pour sa part augmenté de 15% depuis le début de l'année.

Les prix à la pompe restent toutefois loin de leurs records de ces dernières années. Le gazole avait ainsi atteint 1,5331 euro en octobre 2018 (contre 1,4417 euro la semaine dernière), juste avant le déclenchement de la crise des "gilets jaunes".