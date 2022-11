Electricité : la délégué de RTE en Bourgogne Franche-Comté appelle chacun à "diminuer sa consommation"

"Nous avons placé cet hiver sous vigilance renforcée parce que nous faisons face à une situation exceptionnelle en matière d'équilibre consommation", Elisabeth Bertin, déléguée régionale du RTE en Bourgogne Franche-Comté rappelle ce mardi matin sur France Bleu Belfort Montbéliard . Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité alerte sur le risque "élevé" de coupures d'électricité en janvier en raison du redémarrage plus lent que prévu de réacteurs nucléaire. Concernant le mois de décembre, "nous avons eu des bonnes nouvelles avec des prévisions météorologiques qui sont plutôt clémentes pour le mois de décembre. De ce fait nous constatons aussi une diminution de la consommation d'électricité de 5 à 7%", souligne Elisabeth Bertin.

Néanmoins, elle appelle "à la mobilisation de tous, entreprises, collectivités ou citoyens pour diminuer notre consommation d'électricité". Elisabeth Bertin invite chacun à consulter régulièrement le site monecowatt.fr ou l'application. "C'est un dispositif d'alerte avec un signal vert, orange ou rouge qui indique les heures où ça peut être tendu sur le réseau et vous aurez les prévisions trois jours avant."

Des coupures de "deux heures maximum"

RTE pourra demander au gestionnaire du réseau de distribution Enedis de procéder des coupure "si on constate qu'il y a un déséquilibre entre la production et la consommation". Elisabeth Bertin précise que ces coupures ne seront pas généralisées mais "ciblées et tournantes". Elle ajoute que ces coupures dureront "deux heures maximum et ne concerneront les sites prioritaires comme les hôpitaux". Ces coupures interviendront entre 8h et 13h ou entre 18h et 20h, au moment où la consommation d'électricité est la plus forte. En cas "d'alerte rouge", les usagers pourront indiquer le nom de leur rue sur le site monecowatt.fr pour savoir s'ils sont concernés.

