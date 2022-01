Electricité : la raffinerie Nyrstar à Auby va s'arrêter pendant trois semaines à partir de dimanche

C'est une grande première pour la raffinerie de zinc Nyrstar à Auby (Nord). L'entreprise est contrainte de cesser la production à partir de dimanche 23 janvier au soir pour une durée de trois semaines minimum. Cette raffinerie, qui consomme autant d'électricité que la ville de Lyon, est confrontée à une explosion des prix de l'énergie. Le mégawattheure coûte aujourd'hui six fois plus cher qu'il y a un an (250 euros contre 40 euros), et l'entreprise perd plus d'argent en poursuivant la production.

Fin décembre 2021, la direction avait déjà prévu de stopper la production au début du mois de janvier pour une durée de deux mois. Finalement, elle avait pu maintenir une production réduite en achetant des blocs d'électricité chaque semaine en fonction des besoins. Une gestion "à la semaine" pas tenable, explique l'entreprise, qui a repoussé cette fermeture qui devrait donc durer moins longtemps que prévu.

Pas de chômage partiel pour les salariés

zLes quelques 300 salariés du site nordiste, dernier fabricant de zinc du pays, ne vont pas pour autant cesser le travail. Aucun dispositif de chômage partiel ou de congés imposés n'est prévu, assure la direction. Les équipes vont travailler sur la mise en sécurité des installations, qui doit durer une dizaine de jours, mais aussi sur des travaux de maintenance.

D'autres participeront encore à des sessions de formation, initialement prévue à d'autres moments de l'année. Il n'y aura donc pas de perte de salaires à prévoir, et la direction est optimiste pour la reprise au printemps.

Des inquiétudes sur le long terme

Le gouvernement a demandé à EDF d'augmenter de 20% l'Arenh (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique), c'est-à-dire assurer un plus grand volume d'électricité vendu à prix réduit pour les entreprises électro-intensives comme Nyrstar. Vendredi, la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher était à Aluminum Dunkerque, autre gros consommateur de la région, pour rassurer le secteur.

Mais si ces aides ponctuelles sont saluées par les professionnels, une grande inquiétude persiste sur la question de l'approvisionnement en électricité sur le long terme, avec des incertitudes grandissantes sur la stabilités des prix de l'énergie.