Electricité : le gouvernement demande aux fournisseurs de développer des offres incitant à moins consommer

Réduire voire couper sa consommation d'électricité lors des pics de demande liés au froid en échange de tarifs avantageux le reste de l'année. Le gouvernement veut développer ce type d'offres alors que le risque de pénurie augmente pour cet hiver avec l'arrêt contraint de nombreux réacteurs nucléaires. Dans un courrier adressé aux fournisseurs d'électricité, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher explique : "Le gouvernement entend encourager fortement les comportements permettant de réduire les consommations aux moments les plus tendus, contribuant à réduire les tensions sur notre système électrique ainsi que les coûts".

Un appel d'offres pour développer les formules d'"effacement tarifaire"

Pour pousser les Français à réduire leur consommation d'électricité cet hiver, le gouvernement demande aux fournisseurs de proposer davantage de tarifs incitatifs. L'Etat prévoit un appel d'offres doté d'un budget de 30 millions d'euros afin de les aider à développer ces formules dites d'"effacement tarifaire". Ces offres, lorsqu'elles existent, sont trop confidentielles.

À l'image de l'option "tempo" proposée par EDF. Les clients volontaires bénéficient de tarifs évolutifs entre les heures creuses et les heures pleines et entre les jours de tension et ceux où l'approvisionnement en électricité est plus simple. Les jours rouges - 22 maximum dans l'année, jamais les week-ends et jours fériés - le prix de l'électricité est quatre fois plus élevé que les jours bleus où le prix est inférieur au tarif de base. Cela demande néanmoins de la flexibilité car le fournisseur indique la veille pour le lendemain, le montant qui sera facturé. "Nos clients Tempo actuels _diminuent en moyenne de 95% leurs consommations d’électricité lors des jours rouges_. Cela correspond au 15 septembre 2020 à 63GWh / an, soit l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 13 400 foyers", souligne EDF sur son site.

Les industriels gros consommateurs d'électricité connaissent depuis des années le système d'"effacement diffus": lors d'un pic de demande électrique dans le pays, ils acceptent d'arrêter leurs chaînes de production quelques minutes ou quelques heures et sont récompensés en échange par une rémunération contractualisée. Le gouvernement lance pour cela tous les ans un appel d'offres. Il a reçu cet été la promesse de pouvoir ainsi "effacer" 5 gigawatts (GW) de consommation en cas d'urgence, de la part d'industriels mais aussi de particuliers.

Les prix de gros de l'électricité à des niveaux jamais vus

Le temps presse pour le gouvernement car le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie prendra fin le 31 décembre prochain mais le prix de gros de l'électricité s'envole en France depuis plusieurs mois et bat des records : il a atteint jeudi 900 euros le mégawattheure, pour livraison l'an prochain contre moins de 100 euros il y a un an et moins de 50 euros ordinairement les années précédentes.