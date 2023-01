Électricité : le seul meunier de l'Eure obligé d'emprunter pour payer ses factures

"Là, c'est notre facture du mois de décembre, une facture de 37.410 euros quand la facture pour le mois comparable l'année dernière avec quasiment une consommation identique s'élevait à 10.000 euros" s'étrangle Sébastien Dutacq, le gérant du Moulin d'Auguste aux Andelys (Eure), en étalant ses factures sur son bureau. "On est pris dans une spirale infernale" s'émeut le chef d'entreprise qui estime n'avoir pas eu le choix de son fournisseur d'énergie. Son contrat avec TotalEnergies se terminait en décembre 2022 et dès le mois d'août, Sébastien Dutacq a cherché un autre énergéticien. "À ma plus grande surprise, je n'ai eu aucune offre concurrentielle. C'est un véritable scandale, il n'y avait aucune offre alternative" explique-t-il. Seul EDF a accepté de renouveler son contrat. "Une signature sous la contrainte, sans aucune concurrence" dénonce Sébastien Dutacq.

Obligé d'emprunter pour payer ses factures

Installé aux Andelys depuis 1887, le Moulin d'Auguste produit 5.000 tonnes de farine par an et si pour l'instant, il n'y a aucune répercussion envisagée des prix de l'énergie pour les clients, Sébastien Dutacq reconnaît "avoir contracté un emprunt pour anticiper les choses", ce dont il se serait bien passé. "Emprunter pour pouvoir payer ses factures d'électricité, c'est également un scandale" s'insurge-t-il, car "pour une entreprise, on emprunte pour investir, pour moderniser l'outil de travail, pour améliorer les conditions de travail, pas pour payer ses factures d'électricité".

Réorganiser la production de l'entreprise

Depuis le mois de décembre, le Moulin d'Auguste a mis en place de nouveaux horaires. "Le Moulin qui tournait de 5 heures à 20 heures s'arrête à 17 heures" pour éviter les pointes de la fin de journée, mais "visiblement, ce n'est pas suffisant" observe Sébastien Dutacq qui planche depuis quelque temps sur une nouvelle option, "peut-être fonctionner la nuit". Une situation d'autant plus difficile à vivre pour le chef d'entreprise, qui emploie 17 salariés que "nous avons du travail. Dans mon esprit, il n'est absolument pas question de réduire le personnel, nous sommes d'ailleurs en train d'embaucher".

Sébastien Dutacq n'a qu'un souhait, "que les pouvoirs publics entendent les artisans, les TPE, les PME pour vraiment nous apporter des solutions concrètes pour enrayer cette situation liée à l'énergie". Il a d'ailleurs utilisé le portail énergie mis à disposition des entreprises, "c'est déjà une usine à gaz en soi pour le renseigner !". Pour sa facture de plus de 37.000 euros, il "arrive à un montant d'aide de 6.000 euros, ce qui est nettement insuffisant par rapport à ce qu'on attend". Le chef d'entreprise ne veut pas d'étalement de charges ou de paiement de factures, "on veut, si possible, rentrer dans le bouclier tarifaire pour tous ou nous permettre de résilier les contrats signés entre août et décembre 2022".