Electricité : pas de coupure prévue en Bretagne malgré la chute des températures selon RTE

Va-t-on être privé d'électricité certains jours cet hiver ? La question est au cœur des inquiétudes ces dernières semaines alors que le gouvernement anticipe des coupures en cas de surconsommation d'électricité. On parle pour l'heure de délestages, deux heures de coupures maximum par jour , dans certaines zones ou quartiers pour réduire la tension électrique. Et si cela devait arriver, c'est RTE, le réseau de transport d'électricité qui sera chargé de lancer l'alerte, avec un signal rouge sur l'application EcoWatt . Pas de risque de coupure pour l'instant assure Carole Pitou-Agudo, la déléguée régionale de RTE dans l'Ouest, invitée de France Bleu Armorique ce mardi 13 décembre.

France Bleu Armorique : Y a-t-il des risques de coupures d'électricité cette semaine en Bretagne ?

Carole Pitou-Agudo : Non, pas d'alerte à ce stade. C'est une période sous surveillance particulière, pour autant, il ne faut pas s'alarmer. Les coupures sont tout à fait évitables si l'ensemble des Français baissent leur consommation le jour J. Donc sur les pointes de consommation : 8h-13h ou 18h-20h. C'est un objectif tout à fait atteignable.

Le mois de janvier s'annonce plus délicat...

Au mois de janvier les températures moyennes vont continuer à baisser. On observera un impact immédiat sur la consommation électrique. Ca sera un mois sous sous surveillance particulière. Et c'est pour cela que nous avons déployé le dispositif EcoWatt qui informe les Français sur l'état du système électrique. C'est un vrai dispositif de météo de l'électricité avec trois codes de couleur très simples : vert, orange, rouge. Vert, notre consommation est raisonnable, donc pas d'alerte particulière. Orange, le système électrique se trouve dans une situation tendue et du coup, on invite tous les Français à pratiquer les écogestes. Et rouge, le système est dans une situation très tendue et si nous ne baissons pas notre consommation, des coupures sont inévitables. L'intérêt de ce dispositif est d'informer les Français en amont et puis les inciter à se mobiliser avec les écogestes pour justement éloigner ce risque de coupure.

Cette application EcoWatt n'a d'intérêt que si elle est téléchargée à grande échelle, est-ce que c'est le cas ?

Nous avons désormais franchi la barre des 2 millions de téléchargements. C'est pour ça que nous sommes très confiants et donc j'invite tous vos auditeurs à télécharger l'application pour pouvoir justement recevoir ces alertes. Et nous sommes très confiants sur la capacité de tous les Français, collectivités, entreprises, citoyens à se mobiliser le jour J pour éloigner ce risque de coupure.

Malgré les faibles températures, il n'y a pas de tension électrique, comment ça se fait ?

Il y a une baisse de la consommation électrique ces dernières semaines. D'abord grâce aux industriels qui ont réduit leur consommation, probablement en lien avec le prix de l'énergie. Et puis ces deux dernières semaines, on voit également que le secteur tertiaire et résidentiel baisse également. Donc, nous sommes convaincus qu'il y a une réelle prise de conscience et que les écogestes portent leurs fruits.