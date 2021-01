Électricité : un pic est prévu vendredi, réduisez votre consommation

À cause du froid qui perdure, le gestionnaire du réseau électrique (RTE) incite les Français à réduire leur consommation d'électricité ce vendredi 8 janvier 2021 entre 7h00 et 13h00. France Bleu vous donne quelques conseils.

Le gestionnaire du réseau électrique (RTE) demande aux Français de réduire leur consommation vendredi de 7h00 à 13h00 en raison du froid.

Aucun risque de coupure

Du fait de la baisse des températures attendue (entre -4 et -4,5°C sous les normales de saison), la consommation d'électricité devrait atteindre un niveau élevé de l’ordre de 88.000 MW. Mais "aucune coupure d'électricité n'est prévue" précise RTE qui assure que la production de estimé à 88.200 MW "sera suffisante pour couvrir tous les besoins".

Eco-geste

Le pic de consommation électrique va toutefois réduire la marge de sécurité disponible pour le réseau. Pour éviter tout risque de coupure, les Français sont invités à réduire leur consommation via des "éco-gestes" précisés sur le site MonEcowatt.fr : décaler l’horaire des machines à laver, éteindre les appareils en veille, les lumières inutiles. La nuit et lors des absences il convient d’éteindre la box-internet et de limiter le chauffage à 17°C si vous sortez. Si tous les Français éteignent une ampoule, cela revient à économiser la consommation d'une ville comme Toulouse.

Etre alerté en cas de coupures

RTE peut également garantir la sécurité d'approvisionnement grâce à l'interruptibilité (l'arrêt de la consommation de sites industriels sous contrat avec RTE) et à la baisse de 5% de la tension du réseau, qui réduit très légèrement la performance des appareils électriques.

En dernier recours des coupures peuvent être organisées localement pendant quelques heures. Cela pourrait arriver cet hiver en cas de "grosses vagues de froid" indiquait la ministre de la transition écologique Barbara Pompili, au mois de novembre sur BFMTV en assurant toutefois qu’il n’y aura pas de panne généralisée.

Pour être alerté il faut s’inscrire sur le site MonEcowatt.fr. Il a déjà été expérimenté en Bretagne et dans le sud de la France.

Conséquence de la crise sanitaire

Le premier confinement a perturbé la maintenance des réacteurs nucléaires. La puissance disponible cet hiver est donc moindre. Or la France dépend toujours du nucléaire à 70%. Selon EDF, 44 des 56 réacteurs nucléaires en service en France sont actuellement disponibles.