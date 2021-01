Electricité : une hausse des factures en vue dès le 1er février

Le budget électricité va sans doute à nouveau gonfler cette année. Selon un document préparatoire de la Commission de régulation de l'énergie, les tarifs réglementés de vente de l'électricité pourraient augmenter de 1,73% au 1er février pour les particuliers. La hausse serait même supérieure à 3% (3,02% TTC) pour les professionnels.

Pour un ménage, cette hausse représenterait en moyenne 16 euros de plus à débourser chaque année.

Des pistes proposées au gouvernement

La Commission justifie d'abord son choix par l'augmentation des prix des matières premières et plus globalement des coûts de productions et de commercialisation liée à la crise sanitaire. Mais parmi les autres raisons invoquées, l'épidémie de Covid a également provoqué une multiplication d'impayés, aussi bien du côté des particuliers que des professionnels, des commerçants parfois incapables de faire face à ces dépenses à cause de la baisse d'activité et des fermetures à répétition.

La CRE doit dans un premier temps présenter ses propositions ce mardi aux associations de consommateurs et aux fournisseurs, avant de transmettre ses pistes au gouvernement, qui devra ensuite donner son accord avant une entrée en vigueur au début du mois prochain.