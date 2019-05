"On élève des enfants pas des poulets en batterie" : la colère des salariés des crèches à Nice

Nice, France

C'est une journée compliquée pour les parents dont les enfants sont à la crèche ! Un appel à la grève national est lancé par les syndicats pour dénoncer la loi ESOC qui prévoit d'augmenter le nombre d'enfant par crèche. Première inquiétude : l'encadrement des enfants. Aujourd'hui il faut un adulte pour 8 petits autonomes contre un pour 5 qui ne marchent pas encore. Demain. avec la réforme seul l'âge pourrait-être pris en compte. Autre crainte plus d'enfants dans moins d'espace : 5 mètres carré et demi par petit au lieu de 7 aujourd'hui. Ce qui les rendraient plus agressifs selon Sandy de la CGT.

" Les enfants ont besoin pour se construire qu'on soit au près d'eux et ils ont besoin d'espace, dès qu'on réduit l'espace ils se sentent agressés et ils vont plus se chamailler, mordre, griffer, on élève pas des enfants comme on élève des poulets en batterie" Sandy Voredini

Ils étaient trois cent à manifester ce midi place Masséna à Nice. Treize crèches sur les vingt sept de Nice sont totalement fermées.