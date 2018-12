Aide à domicile : Eliad recherche une trentaine de personnes pour Noël dans le Doubs et la Haute-Saône

Les congés de Noël sont compliqués à organiser pour Eliad dans le Doubs et en Haute-Saône. L'association qui travaille auprès des personnes âgées dépendantes ou handicapées recherche une trentaine d'aides à domicile et d'aides-soignantes pour des remplacements.

Eliad, l'association d'aide et d'accompagnement à domicile, emploie 1110 salariés dans le Doubs et la Haute-Saône.

Besançon, France

Noël, période difficile pour les remplacements. L'association Eliad recherche une trentaine d'aides à domicile et d'aides-soignantes pour les vacances de Noël. Les contrats iront de quinze jours à trois semaines dans des secteurs géographiques bien précis. L'association d'aide et d'accompagnement à domicile s'occupe principalement de personnes âgées dépendantes ou handicapées.

Pour les aides à domicile, dans le Doubs ces offres sont situées à Besançon, Marchaux, Roulans, Pontarlier, et Saône et les communes environnantes. En Haute-Saône, à Dampierre-sur-Salon, Montbozon, Ronchamp et Vesoul. Pour les aides soignantes, dans le Doubs les secteurs concernés sont Besançon, Grandfontaine et St Vit, et pour la Haute-Saône autour de Luxeuil-les-Bains.

Etre titulaire du permis et avoir une voiture

Détail important pour toutes ces offres, il est impératif d'être titulaire du permis et propriétaire d'un véhicule. Si vous êtes intéressés vous pouvez joindre Eliad, à l'adresse recrutement@eliad-fc.fr. Pour tout renseignement, appeler au 03 81 41 67 46. Eliad, l'association d'aide et d'accompagnement à domicile, emploie 1110 salariés dans le Doubs et la Haute Saône.