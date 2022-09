La nouvelle éco : Elior, spécialiste de la restauration collective, recrute 80 personnes en Occitanie

Vous êtes à la recherche d'un emploi ? Et si vous vous lanciez dans la restauration collective ? Le groupe Elior, un des poids lourds du secteur, recrute 80 personnes en Occitanie, notamment en Haute-Garonne et dans le Tarn. Des salariés qui seront amenés à travailler en milieu scolaire, dans des établissements de santé ou des restaurants d'entreprises. Vincent Bohelay, le directeur de l'emploi du groupe Elior a détaillé les postes à pourvoir et les profils recherchés pour la Nouvelle éco.

Ces postes concernent une partie de la chaîne de la restauration collective, selon Vincent Bohelay : "Nous recherchons pour tous nos postes sur site : employé de restauration, commis de cuisine, cuisinier, second de cuisine, chef de cuisine ou chef gérant, principalement en CDI. Notez qu'en cette fin septembre, on est aussi en clôture de toute la phase d'apprentissage : nous recherchons aussi des alternants en CAP cuisine, en bac pro cuisine ou en BTS hôtellerie restauration."

Un secteur qui peine à recruter

La restauration collective fait partie des secteurs qui proposent des postes mais qui ont du mal à trouver des candidats. Des difficultés assez logiques pour Vincent Bohelay : "Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont du mal à trouver des candidats. Nous sommes dans un contexte de quasi-plein emploi en France. On entend de plus en plus le chiffre de 7% de chômage : les taux d'emploi sont donc plutôt bons. D'autre part, avec la crise sanitaire, _certaines personnes ont changé de voie professionnelle_, de métier. Nous devons donc accompagner les personnes qui veulent s'orienter vers la cuisine et la restauration pour pouvoir recruter. Il y a dix ans ou quinze ans, quand on diffusait une offre d'emploi, on recherchait quelqu'un qui avait deux ou trois ans d'expérience. Aujourd'hui, il y a tout un tas de métiers qu'on peut ouvrir : ce qui compte en premier, c'est le sens du service, c''est aussi de savoir vendre aussi nos produits. A partir de là, on peut recruter des personnes qui ont moins d'expérience."

"Il y a dix ans, on recherchait quelqu'un qui avait deux ou trois ans d'expérience. Aujourd'hui, ce qui compte en premier, c'est le sens du service."

Des efforts sur les salaires

Vincent Bohelay assure que des efforts sont fait au niveau des salaires pour attirer les candidats : "Il y a déjà eu des évolutions sur un an. Et une proposition a été validée par une majorité des organisations syndicales de la branche : sur un an, _on sera sur une évolution d'un peu plus de 7% de la rémunération_. Elle toucherait la majorité des catégories professionnelles chez nous. C'est tout de même conséquent par rapport à certains secteurs et par rapport au fait que la crise sanitaire a eu un impact sur le secteur d'activité de la restauration collective."

