Elisabeth Borne à Reims jeudi pour visiter la Banque alimentaire et parler accès de tous à l'alimentation

La première ministre Elisabeth Borne se rend à Reims ce jeudi matin pour visiter la Banque alimentaire de la Marne. Elle sera accompagnée de Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, et de Marlène Schiappa, chargée de l'Économie sociale et solidaire. Ce déplacement est accès sur l'accès à l'alimentation des plus précaires : le développement local des chèques alimentaires, les circuits courts et l'appui aux associations d'aide qui sont confrontées à l'inflation .

ⓘ Publicité

Coût de l'énergie et chèques alimentaires

Le 27 octobre dernier le gouvernement annonçait l'élargissement au secteur associatif des aides face à la hausse des prix de l'énergie, à travers la mise en place d'un amortisseur électricité pour les très petites entreprises exclues du bouclier tarifaire. Cette visite devrait être l'occasion de faire un premier point sur l'efficacité de ces nouvelles mesures.

Pour aider les plus démunis à accéder aux produits alimentaires bio et locaux, le gouvernement planche sur la création d'un chèque alimentaire, un dispositif appelé de ses voeux par la Fédération des Banques alimentaires. Annoncée par Emmanuel Macron devant la Convention citoyenne pour le climat en décembre 2020 et inscrite dans la loi depuis 2021, sa mise en oeuvre est retardée. Aucun crédit n'est affecté au chèque alimentaire dans le projet de loi de finances 2023. Selon le communiqué de Matignon, la Première Ministre Elisabeth Borne compte évoquer "le déploiement local des chèques alimentaires" lors de ce déplacement.

Visite express

Elisabeth Borne est attendue un peu avant 10h30 à la Banque alimentaire de la Marne à Reims. A l'issue de sa visite, elle rencontrera les bénévoles et partenaires de l'association. Un déplacement au pas de course puisque la première ministre devrait repartir vers midi, après avoir répondu aux questions des journalistes.