Elisabeth Borne annonce une indemnité carburant de 100 euros pour les Français les plus modestes

La Première ministre Elisabeth Borne annonce une indemnité carburant de 100 euros pour les 10 millions de Français les plus modestes

Elisabeth Borne annonce ce mercredi sur RTL une "indemnité carburant" de 100 euros pour l'année 2023, destinée aux ménages les plus modestes, soit "10 millions de travailleurs", qui utilisent leur voiture pour aller travailler. "Vous recevrez directement 100 euros sur votre compte en banque", explique la Première ministre. Pour y avoir droit, il faudra faire une déclaration sur l'honneur, via le site des impôts, en fournissant son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation.

ⓘ Publicité

Un ménage composé de deux adultes qui utilisent leur voiture pour aller travailler pourra bénéficier de 200 euros. L'aide sera versée "dès que vous la solliciterez", "à partir du début de l'an prochain", assure Elisabeth Borne.

Cela représente une remise de "10 centimes par litre" pour ceux qui font 12.000 kilomètres par an, "la moyenne de ce que font les Français". "On va continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français", assure Elisabeth Borne. "C'est ciblé sur les travailleurs mais le chômeur qui cherche un emploi aura d'autres aides puisque nous avons renforcé les aides de Pole emploi", ajoute-t-elle. Ce dispositif sera doté d'une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros, selon la Première ministre.