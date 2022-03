Élisabeth Borne en visite à Sens pour la signature des premiers Contrats d'engagement jeune

Elisabeth Borne s'est déplacée hier à Sens (Yonne) pour rencontrer les premiers bénéficiaires de Contrats d'engagement jeune (CEJ). La ministre du travail a échangé avec la dizaine de jeunes concernés à la Mission Locale du Sénonais.

Grâce à ce contrat d'engagement, ils vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement individuel d'une durée d'un an de la part de la mission locale et de pôle emploi a expliqué Elisabeth Borne. "Un conseiller va suivre le jeune du début de son parcours , jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans un emploi durable. On pourra proposer aux jeunes des ateliers collectifs, pour apprendre à faire un CV, passer un entretien d'embauche. Des immersions en entreprise pour découvrir des métiers. "

Thomas, 22 ans, va donc bénéficier, comme ses camarades, d'un accompagnement individuel de 15 à 20 heures par semaine. Il en attend beaucoup. "M'aider à trouver un travail. Savoir s'exprimer pour se mettre en valeur."

Elisabeth Borne a échangé avec chacun des jeunes qui se sont engagés en début de semaine dans ce nouveau dispositif d'insertion © Radio France - Damien Robine

Sabrina 21 ans a déjà bénéficié de la Garantie Jeune, un autre dispositif gouvernemental. Elle a pu passer son permis de conduire . Aujourd'hui elle souhaite reprendre ses études pour devenir secrétaire comptable. Selon elle, le contrat d'engagement jeune va lui permettre de s'y préparer. "Je vais pouvoir faire des stages en entreprises et voir si ça me plait vraiment. Des ateliers pour découvrir des qualités qu'on a en nous, mais qu'on ne soupçonne pas forcément. Des activités pour avoir confiance en soi."

Ce contrat d'engagement s'adresse aux jeunes de moins de 26 ans sans emploi et sans formation. Pour pouvoir en bénéficier il faut contacter la Mission Locale ou Pôle Emploi. Une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois sera également versée aux jeunes qui en ont besoin et qui respectent les engagements de leur contrat.