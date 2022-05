Elisabeth Borne défend son gouvernement et promet un projet de loi sur le pouvoir d'achat à l'été

La nouvelle Première ministre a confirmé ce vendredi soir sur TF1 un projet de loi sur le pouvoir d'achat au début de l'été, dont elle a détaillé les premières mesures. Elle a aussi défendu son nouveau gouvernement, et notamment le ministre de l'Education Pap Ndiaye, contre de premières attaques.

C'était sa toute première interview officielle en tant que Première ministre. Ce vendredi soir, quelques heures après l'annonce de son gouvernement, Elisabeth Borne a indiqué sur TF1 que le premier projet de loi examiné par le Parlement issu des élections législatives du mois de juin serait consacré au soutien au pouvoir d'achat des Français.

Invitée du journal de 20h00, la cheffe du tout nouveau gouvernement a précisé que la création d'un chèque alimentation et la limitation des prix de l'énergie feraient partie des mesures proposées dès le début de l'été. "On travaille sur un chèque alimentation qui fera partie de ce projet de loi, mais aussi sur des mesures de bouclier tarifaires, et la réduction des prix du carburant sera prolongée", a-t-elle déclaré, assurant avoir "bien entendu les inquiétudes des Français" sur le pouvoir d'achat. "Il y a aussi des mesures qui étaient attendues, comme la revalorisation des retraites et le triplement de la prime Macron", a-t-elle ajouté.

Un gouvernement "paritaire et équilibré"

Le gouvernement présenté ce vendredi, qui compte 27 membres, dont 13 femmes, est "paritaire et équilibré", a aussi estimé Elisabeth Borne. Certains poids lourds du gouvernement sortant ont conservé leur poste, comme Bruno Le Maire aux Finances et Gérald Darmanin à l'Intérieur, tandis que quelques personnalités ont fait leur entrée, à l'image de l'ancienne chiraquienne Catherine Colonna aux Affaires étrangères en remplacement de Jean-Yves Le Drian et de l'historien Pap Ndiaye à l'Education nationale à la place de Jean-Michel Blanquer, principale surprise de la nouvelle équipe.

Les critiques "caricaturales" de l'extrême droite contre Pap Ndiaye

Elisabeth Borne a dénoncé le côté "parfaitement caricatural" de l'extrême droite qui, à la suite de l'annonce du nouveau gouvernement, a concentré ses critiques sur le ministre de l'Education Pap Ndiaye, accusé par Marine Le Pen et Eric Zemmour de vouloir "déconstruire" le pays. "C'est parfaitement caricatural, ce qui ne m'étonne pas de la part des personnes que vous avez mentionnées", a souligné la Première ministre, en référence à la cheffe du RN et au président de Reconquête!.

"Pape Ndiaye est un républicain très engagé, quelqu'un qui croit aux valeurs de la République et c'est bien évidemment ce qu'il va porter en tant que ministre de l'Éducation nationale", a-t-elle ajouté.

Immédiatement après la nomination de Pap Ndiaye, universitaire respecté né d'un père sénégalais et d'une mère française, l'extrême droite a multiplié les critiques. "La nomination de Pap Ndiaye, indigéniste assumé, à l'Education nationale est la dernière pierre de la déconstruction de notre pays, de ses valeurs et de son avenir", a estimé sur Twitter Marine Le Pen, finaliste à la présidentielle. "Elisez un maximum de députés du Rassemblement national pour protéger notre jeunesse des pires idéologies !", a ajouté la cheffe de file du RN. Pour le président du RN Jordan Bardella, "Pap Ndiaye est un militant racialiste et anti-flics". "Sa nomination est un signal extrêmement inquiétant envoyé aux élèves français au sein de l'Éducation nationale, déjà minée par le communautarisme. Avec ce remaniement, Emmanuel Macron accélère la dislocation de la Nation".

"Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire l'Histoire de France. Pap Ndiaye va s'en charger", a réagi l'autre candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour. "Il a participé à des réunions interdites aux blancs, c'est un vrai intellectuel indigéniste, un vrai woke", a ajouté l'ex-candidat de Reconquête! sur CNews. Selon M. Zemmour, "c'est toute l'histoire de France qui va être revisitée à l'aune de l'indigénisme, de l'idéologie woke et de l'islamogauchisme". Le ministre de l'Education "va être chargé de reformater les esprits des petits Français pour leur apprendre que les Blancs sont éternellement coupables, que les Noirs sont victimes et que nous sommes une terre d'immigration et que nous devons surtout continuer à l'être".