Elisabeth Borne vient faire la promotion du nouveau "Contrat Jeune" à Amiens

Il y a eu la "garantie jeune" en 2013, place maintenant au nouveau dispositif pour lutter contre le chômage des jeunes. Objectif : "Ramener vers l'emploi les décrocheurs" selon la ministre qui a signé les premiers contrats au pôle emploi Amiens Tellier. Ce dispositif prévoit un accompagnement de 6 à 12 mois, 15 à 20h par semaine avec des immersions en entreprise et des formations.

4000 jeunes entre 19 et 26 ans sont concernés sur le territoire d'Amiens selon Benoit Petit, directeur territorial Pôle Emploi de la Somme. Ils pourront recevoir jusqu'à 500 euros par mois s'ils s'engagent "avec assiduité" dans une formation.

Jordan, Lucas et Jim sont les premiers à signer ce nouveau contrat © Radio France - Corentin Bemol

"Au collège, j'étais en échec scolaire. Après, je n'ai plus rien fait, je n'ai plus rien eu" confie Jordan, 24 ans. "Là, je suis motivé. Les accompagnements, les ateliers, ça me donne envie et j'ai envie de réussir". Aujourd'hui, il est suivi par Christelle Gervais, conseillère spécialement embauchée pour le CEJ. "Contrairement à d'autres collègues qui accompagnent jusqu'à 150 personnes, nous nous accompagnons 30 jeunes. Cela permet un suivi plus personnalisé, on se tutoie, on créer une relation de confiance".