Elle attend trop longtemps son titre de séjour salarié, une ingénieure perd son emploi en CDI à Marseille

C'est un témoignage exclusif que France Bleu Provence a recueilli et l'histoire de Mélissa fait écho à des milliers de travailleurs étrangers en France. La jeune algérienne de 26 ans, qui vit à Marseille, est privée de son emploi en CDI depuis ce vendredi car la préfecture des Bouches-du-Rhône n'a pas instruit dans les délais sa demande de renouvellement de titre de séjour salarié.

ⓘ Publicité

loading

Un CDI suspendu par l'employeur

Mélissa, ingénieure, vit en France légalement. Arrivée il y a quatre ans pour finir ses études, licence en automatique et master en système embarqué en poche, elle n'a aucun mal pour trouver du boulot. Elle est embauchée en CDI depuis février 2022. Il y a deux mois, Mélissa, demande logiquement le renouvellement de son titre de séjour salarié. Un délai communiqué au grand public sur le site internet de la préfecture . "Marseille est dans la moyenne nationale, assure la préfecture des Bouches-du-Rhône jointe par France Bleu Provence. Environ deux mois pour l'envoi du récépissé à l'usager. Il fluctue en fonction de la charge de travail et du personnel pour le traiter".

Avec deux mois de délai, Marseille dans la moyenne nationale

A ce jour, Mélissa n'a toujours pas reçu le récépissé du Bureau de l'accueil et de l'admission au séjour (BAAS) de la Direction des migrations et de l’intégration. Ce service de la préfecture des Bouches-du-Rhône traite spécifiquement les demandes des étrangers. "Les agents répondent à des dizaines de sollicitations chaque jour via la boîte mail, et une vigilance particulière est portée aux dossiers présentant un caractère d'urgence (l'emploi en faisant évidemment partie). Le BAAS délivre chaque année environ 25 000 titres de séjour", indique la préfecture.

Les services de l'Etat précise que la demande "se faisant en lettre RAR par la Poste, tout le monde est tributaire de son bon fonctionnement. Enfin les correspondances par voie numérique entre l’usager et la préfecture, peuvent aussi être confrontés à des aléas techniques (spam, etc.)".

Bientôt un titre de séjour "métiers en tension"

Le problème est national et fera l'objet d'un projet de loi immigration, présenté début décembre par Gérald Darmanin et débattu au Parlement au début 2023. Le texte prévoit notamment la création d'un titre de séjour "métiers en tension" . L'idée est de régulariser les travailleurs étrangers sans papier, dans les métiers en manque de bras.