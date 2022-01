Elle avait 300 demandes en Corrèze : l'UFC Que Choisir suspend ses achats groupés de gaz et d'électricité

Il n'y aura pas de contrats de fourniture d'énergies à bas prix cette année. L'UFC Que Choisir suspend son action "Energies moins chères ensemble". Depuis plusieurs années l'association négocie des prix de gros de l'électricité et du gaz plus bas auprès des différents fournisseurs pour en faire bénéficier les ménages les plus modestes. Plus elle avait de demandes plus elle obtenait des ristournes importantes, parfois jusqu'à 8 %.

Deux fois plus de demandes cette année

Mais la hausse actuelle du prix de l'énergie ne rend pas cette action possible cette année regrette Maurice Marre le président de l'UFC Que Choisir de la Corrèze. "Surtout ce qui n'est pas possible parce que les fournisseurs n'ont aucune vue à court et moyen terme, c'est de garantir un prix fixe pendant un an". Une situation d'autant plus dommageable qu'avec la hausse du prix cette année cette ristourne aurait été bienvenue pour de nombreux ménages. L'association avait d'ailleurs plus de demandes en Corrèze. "La dernière fois il y avait 160 personnes. Là on avait déjà dépassé les 300."

Changer même tous les trois mois

L'action est suspendue seulement précise le président de l'association en Corrèze. Elle reprendra dès que possible. En attendant on peut soi-même tenter de trouver moins cher en se rendant sur le site de l'association qui tous les mois note les prix de tous les fournisseurs de gaz et d'électricité. "Il ne faut pas hésiter à aller chez le fournisseur le moins cher quitte trois mois plus tard à aller chez un autre" souligne Maurice Marre. Parallèlement l'UFC Que Choisir milite pour une baisse de la TVA sur l'énergie. Elle a lancé une pétition nationale sur le sujet qui a déjà recueilli plus de 70 000 signatures.