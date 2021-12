De Saint-Pierre-sur-Orthe à New York, une Mayennaise cartonne avec sa brocante en ligne

Assiettes en faïence, pots de confiture en verre, miroirs en étain, Broc_en_tête a tout d'une brocante traditionnelle, sauf les locaux. Depuis sa maison de saint-Pierre-sur-Orthe en Mayenne, sa fondatrice Valérie Février vend tous ses objets sur le réseaux social Instagram. L'ancienne parisienne qui s'est installée dans le département il y a dix ans s'est lancée début 2020, et aujourd'hui elle envoie ses trésors dans le monde entier.

Valérie Février qui avait mis sa carrière entre parenthèse pour élever sa fille le reconnait, au moment de lancer son entreprise elle a eu peur : "c'est très stressant, mais aujourd'hui c'est plus simple avec les réseaux". Valérie a fini par se lancer en début d'année 2020, mais à choisi de ne pas ouvrir de boutique et vendre uniquement ses objets sur les réseaux sociaux. Elle lance donc sa brocante en ligne sur Instagram, et sur le réseau Etsy.

La vente en ligne ne connait pas la crise

La Mayennaise n'a pas manqué de flair en ouvrant sa boutique en ligne juste avant le premier confinement, où elle a pu préparer ses photos et récolter les premières commandes. Près de deux ans après "ça marche bien", assure-t-elle, "je vends en France mais aussi à l'étranger et jusqu'aux États-Unis". De Saint-Pierre-sur-Orthe à New York, la Mayennaise s'enthousiasme "c'est génial de se dire que depuis un petit village comme ça en camapgne, on peut toucher des gens partout".