Elle lance un commerce "non-essentiel" en plein confinement

Lancer un commerce "non-essentiel" en plein confinement, c'est possible ! Au Havre, rue de Paris, une Havraise a choisi de ne pas attendre et de lancer sa boutique de chaussures en plein confinement. Le projet La P'tite Dockée a débuté il y a quelques mois et Audren a même ses premières ventes alors que sa boutique non-essentielle ne peut pas -encore- ouvrir au public.

Une idée, un projet, foncer !

Elle dit elle-même que c'est un peu fou ! Audren a conçu, avec son mari, son projet à la veille du premier confinement, début mars "Avant, j'étais vendeuse-fleuriste et j'ai toujours eu un bon relationnel avec les clients" explique Audren. Elle s'est retrouvée au chômage et a donc voulu tenter la reconversion et surtout de se mettre à son compte. L'aventure débute le 7 mars, à la veille du premier confinement. Puis en quelques mois, en pleine période économique troublée, elle a trouvé son local et ses fournisseurs. Elle vient de terminer les travaux de sa boutique :

Quand le 2e confinement est arrivé je me suis dit une fois ce confinement là passé, tout sera plus facile !"

"De toute façon, on s'adapte et on fonce !" raconte Audren dont on imagine le sourire derrière son masque. Se mettre à son compte en plein confinement, un vrai défi mais elle aime positiver. Pas question de renoncer à ses derniers mois de travail :

Je débute donc c'est peut-être pour ça que je suis optimiste mais c'est aussi ma manière de voir les choses."

Audren a placé un bureau et son ordinateur devant la porte d'entrée pour donner les paires de chaussures sur le pas de la porte avant une ouverture officielle ce samedi © Radio France - Amélie Bonté

Sa jolie boutique, juste à côté du supermarché, interpelle. D'ailleurs de nombreux passants s'arrêtent devant la vitrine qui dégage une lumière douce et présente les chaussures de manière originale. Audren a même fait sa première vente avec essayage sur le pas de la porte !

"Des amis sont passés devant le magasin, ils avaient vu les photos des chaussures sur Facebook. On a essayé devant le magasin avec le tabouret, le miroir, c'est une anecdote qui va rester !

J'ai des chiffres en tête mais pour l'instant c'est compliqué de se baser sur un prévisionnel."

Les modèles sont présentés sur la page Facebook de la P'tite Dockée, en attendant une ouverture officielle ce samedi 28 novembre, Audren peut même vous livrer.