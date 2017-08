Elle lance un financement participatif pour ouvrir sa boutique à Garlin

Vanessa Zimolo est une jeune entrepreneure qui cherche à ouvrir une boutique à Garlin, "La Maison de Vanessa". Mais les banques refusent de lui prêter de l'argent.

Ouvrir son commerce à Garlin est difficile...c'est ce qu'affirme Vanessa Zimolo. Originaire de la région Ile de France, elle s'est installée à Garlin il y a deux ans avec sa famille. Elle cherche alors un emploi dans la région, qu'elle adore. Elle constate alors qu'il n'y a pas de boutique de petite décoration dans le coin. "Pour trouver, il faut aller à Aire sur Adour à 17 km, ou à Pau, à 35 km." Dès lors, elle veut créer sa boutique "La maison de Vanessa", où elle souhaite vendre vaisselles, luminaires, texiles, linge de maison ou encore peluches pour les enfants....

Les banques frileuses pour obtenir un prêt

Tout est prêt : elle a la boutique, que la mairie est prêt à lui céder, sur le site de la mercerie et confection de Garlin. Elle décroche même des aides : 4 000 euros de la communauté de communes de Garlin, ainsi que 4 000 euros de la part d'Intiative Bearn, une association qui soutient les entrepreneurs de la région. En tout 8 000 euros à quoi elle ajoute des fonds propres. Mais pour débloquer ces aides, il faut un crédit bancaire qu'elle n'arrive pas à obtenir.

"Je veux partager ce sentiment de bien-être que j'ai quand je suis à Garlin" - Vanessa Zimolo

Les banques qu'elle a contacté refuse de lui prêter de l'argent. 'Les banques sont frileuses car elles pensent que Garlin est une ville qui va mourir." Or, c'est tout le contraire de l'expérience de Vanessa : "Quand on s'est installé il y a deux ans, on a été tout de suite intégré" raconte-t-elle. C'est pourquoi la jeune femme a décidé de demander l'aide des internautes le 22 juillet dernier. Sur le site Tudigo, une plateforme de crowdfunding local, elle demande 3 200 euros et un nombre de contributeurs important. "Pour montrer que je suis soutenue par du monde" espère-t-elle.

Pour l'instant, elle a obtenu 50% de ses financements, principalement de contributeurs locaux de Garlin.

Pour participer au financement de "La Maison de Vanessa", rendez-vous sur le site de Tudigo : https://www.bulbintown.com/projects/la\-maison\-de\-vanessa