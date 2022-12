Elle marche 137 km pour soutenir l'hôpital en crise

Raphaëlle Jean-Louis, infirmière libérale de 34 ans est partie lundi 19 décembre avec son sac à dos et son chien Pixel. Elle voulait rallier le CHU de Nantes au CHU de La Rochelle en cinq jours en soutien à ses collègues en hôpital.

Elle est finalement arrivée à La Rochelle sous la pluie et le vent, le vendredi 23 décembre. Elle a fait les 40 derniers kilomètres en voiture : la voyant en difficulté sur le bord de la route, Manuel s'est gentiment arrêté pour l'aider. "Il faut savoir lâcher prise et je m'étais dit : si quelqu'un s'arrête, j'accepte", se souvient l'infirmière libérale.

Le tour des hôpitaux de France

Depuis petite, Raphaëlle Jean-Louis aime marcher : "Ma mère a eu son permis très tard, à l'âge de 63 ou 64 ans, je crois. Du coup, on marchait beaucoup."

Mais il fallait plus que son amour de la randonnée pour se lancer le défi de faire le tour des hôpitaux de France et braver le mauvais temps. C'est finalement le message de Medhi Debbrah , un jeune Instagrameur qui a marché de Paris à Alger cet été, qui va la motiver. "Dans une interview, il disait que les femmes se limitaient souvent, alors qu'elles aussi étaient capables. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, vas-y j'y vais", affirme la jeune femme de 34 ans.

Elle a donc d'abord rallié Paris à Orléans, puis Rennes à Nantes en octobre. Nantes jusqu'à La Rochelle était sa troisième marche. La plus longue puisqu'elle a duré cinq jours. Elle a documenté son parcours sur son compte Instagram .

D'autres marches sont prévues par la suite, notamment une pour rallier Paris à Cannes au mois de mai, à l'occasion du festival international du cinéma.

Soutien aux soignants

Le but de la manœuvre ? Soutenir ses collègues en hôpital et sensibiliser sur les conditions de travail. En Charente-Maritime, comme partout en France, le manque de lits et de moyens entraînent parfois la fermeture des services. Des conditions que les hôpitaux ont également dénoncés dans un communiqué de presse , vendredi 23 décembre, jour de l'arrivée de Raphaëlle Jean-Louis à La Rochelle.

"Ma marche, ça n'aura sûrement qu'un petit impact. Mais je veux faire passer le message à mon échelle. Il faut qu'on nous écoute. Il faut que le gouvernement nous écoute", martèle l'infirmière libérale.

Les conditions de travail du personnel soignant, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Elle a écrit un livre en 2018 suivant le quotidien d'une étudiante en école d'infirmière. Un livre qu'elle souhaite désormais adapter sur grand écran, car Raphaëlle Jean-Louis est aussi réalisatrice, avec deux courts-métrages à son actif. Une cagnotte est d'ailleurs en ligne pour lui permettre de récolter les fonds nécessaires.