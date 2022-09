Elle perd 10.000 euros après la mise en redressement judiciaire d'une société de portes et fenêtres

Un devis pour onze fenêtres, des volets et deux portes : voilà ce que Julie et son compagnon ont sollicité auprès de la société Tecniplast d'Amiens, pour leur maison de Rubempré. "On a décidé de signer en janvier 2022 un devis de 26.000 € en livrant un acompte de 10 000 € par chèque", explique la jeune femme. Les travaux ne devaient démarrer que plus tard, le temps que le couple avance la structure de la maison en construction.

"Le mandataire nous a prévenu qu'on ne récupèrerait pas notre argent"

En appelant l'entreprise pour des métrages, fin août, le couple tombe de haut : "_Notre commercial nous a dit que notre commande ne pourrait pas être honorée puisque la société est en redressement judiciaire_. Et le mandataire qui s'occupe de l'affaire nous a prévenus qu'il fallait envoyer notre dossier avec une demande de l'annulation du contrat ; le mandataire m'a aussi prévenue que nous ne récupèrerons jamais rien puisqu'il n'y a plus d'argent dans l'entreprise."

La jeune femme aimerait lancer une action collective avec d'autres clients lésés

"On a fait confiance à une entreprise qui a pignon sur rue, qui était sous la bannière Art & Fenêtres, mais nous avons perdu 10 000 €, soit 1/5e de notre budget pour le gros œuvre, détaille Julie. Nous devons refaire des devis et redonner des acomptes pour quasiment la même somme, sans compter les augmentations des prix", conclut la jeune femme, qui aimerait lancer une action avec d'autres clients lésés et espérer récupérer une partie de son argent. Elle a d'ailleurs lancé la page Facebook Litiges Tecniplast/Art et Fenêtres Amiens. Selon Julie, plusieurs dizaines de personnes seraient dans la même situation qu'elle.

Des salariés, dépassés, ne savent plus quoi répondre aux clients

De son côté, la société Art & Fenêtres a rompu tout lien en juin avec la société amiénoise ; le directeur du réseau Art et Fenêtres indique par mail à France Bleu Picardie "_avoir mis fin à [son] partenariat avec la société Tecniplast_. Nous laissons donc le mandataire agir tant que la société Tecniplast est en activité et seule habilitée à donner suite à ces dossiers". Depuis le 22 juillet 2022, Techni Plast est en redressement judiciaire et peut donc continuer son activité jusqu'à ce que la justice tranche sur son avenir. En revanche, l'entreprise assure ne plus encaisser les chèques d'acompte depuis son placement en redressement judiciaire.

Même si Tecniplast continue à faire des devis, la société n'encaisse plus les acomptes des clients

Des salariés de Tecniplast, rencontrés par France Bleu Picardie, se disent dépassés et ne savent pas quoi répondre aux clients. Les coups de fil pleuvent, avec parfois des insultes et même des menaces physiques directement sur le site de l'entreprise. "On ne dort plus la nuit, d'autant plus qu'on va peut-être perdre notre travail", explique l'un d'entre eux, qui estime que Tecniplast compte 15 salariés. Le tribunal de commerce d'Amiens tranchera le 23 septembre 2022 sur l'avenir de Tecniplast.

Que faire face à ce genre de situation ? Les conseils de l'UFC-Que Choisir

"_La première chose à faire est de déclarer ses créances auprès du mandataire judiciaire_, qui est en charge d'être reconnus officiellement comme créanciers de l'entreprise, explique Bruno Lefèvre, spécialiste des litiges autour des travaux à l'UFC-Que Choisir. Malheureusement, les clients de ce type sont des créanciers 'non privilégiés', qui ne sont pas prioritaires au remboursement : ces remboursements doivent être traités au-fur-et-à-mesure de les possibilités de l'entreprise, si elle le peut."

Alors en ce qui concerne les clients qui ont versé des acomptes dans cette situation, "il ne faut jamais dire jamais, mais ça semble compliqué de récupérer l'argent, explique le bénévole de l'UFC-Que Choisir. L'éventualité la plus souhaitable pour ces personnes, c'est qu'elles renégocient leur contrat pour le réaliser dans des conditions différentes, en commandant d'autres produits, si la direction accepte de discuter. L'idée, c'est de voir comment ne pas perdre en totalité les sommes déjà engagées dans leur projet".

Première chose à faire : se déclarer comme créancier de l'entreprise auprès du mandataire

Pour éviter de signer un devis avec une société en difficulté, Bruno Lefèvre conseille notamment de "regarder le site internet de l'entreprise et les dernières mises à jour - une société en difficulté a d'autres préoccupations qu'actualiser son site. Il faut aussi se renseigner sur son activité, d'éventuelles procédures en cours sur les sites financiers comme infogreffe.fr ou encore lire les avis des clients sur Internet. Ce sont ces faisceaux d'indices qui peuvent aider", conclut-il.