Batz-sur-Mer : elle vous coiffe gratuitement pendant un an si vous l'aidez à recruter

Parmi les métiers qui ont du mal à recruter, il y a celui de coiffeurs. Ces dernières années, il y a eu moins de candidats au CAP coiffure. Certains professionnels ont aussi fait le choix de quitter cette profession où le travail le samedi est la règle. En France, selon plusieurs sources, entre 10 et 12.000 postes de coiffeurs ne sont pas pourvus.

ⓘ Publicité

Aucun candidat à Pôle emploi

A Batz-sur-Mer, petite commune implantée sur le littoral de la Loire-Atlantique**, Maryline Denis, patronne depuis 17 ans du salon "L'hair du temps" ** fait partie de ces chefs d'entreprise qui cherchent désespérément à embaucher. Et l'urgence se fait sentir depuis qu'une de ses salariées a décidé de changer de voie, à l'automne dernier. Alors, Maryline se met en quête d'une remplaçante : "Via Pôle emploi, mais ils n'ont pas de candidat et quand il y en a, leur fichier n'est pas à jour. On a aussi posté une annonce sur les réseaux sociaux. Le Bon Coin aussi", explique-t-elle. Mais rien.

Il y a aussi la concurrence de grosses entreprises sur le secteur, comme Airbus et les Chantiers de l'Atlantique, des groupes qui offrent des primes et des avantages que de plus petites structures, comme un salon, ne peuvent proposer, selon Maryline.

loading

Un an de coupes ou un bon d'achat de 100 euros

"Un jour, on a fait une blague à un client, un jeune : on lui a dit "écoute, si tu nous trouves quelqu'un, tu gagnes des coupes gratuites", poursuit Maryline. En janvier, sur une période un peu plus creuse, comme personne ne venait à nous, on s'est dit que c'était à nous de venir les chercher." Alors la cheffe d'entreprise et sa salariée Roseline postent ce message sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. "Si vous nous offrez une coiffeuse, on vous offre un an de coupes", détaille Maryline. Mais si celui par qui tout se débloque est chauve ? : "On propose un bon d'achat de 100 euros", réplique, rire dans la voix, Maryline.

L'initiative quelque peu originale a déjà permis de recruter une apprentie pour la rentrée de septembre. "Ce qui lui a donné envie de venir, c'est ce qu'elle a vu de nous sur les réseaux sociaux, assure la patronne. La bonne humeur, le fait de ne pas se prendre au sérieux, le fait d'essayer d'être moderne, ça lui a plu." Grâce à cette technique, le salon espère très vite recruter, une salariée cette fois, alors que la belle saison se profile, et avec elle une nette hausse de la fréquentation de Batz-sur-Mer.

loading

Pour contacter Maryline Denis, un numéro : le 02 40 23 18 94