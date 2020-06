Elles auraient dû voler de leurs propres ailes, les micro-entreprises du Limousin souffrent de la crise

Petites ou grandes, elles ont toutes souffert du confinement et de la crise du Covid-19 : les entreprises Limousin tentent maintenant de se remettre en course maiscertaines d'entre elles ont besoin d'un soutien particulier : c'est le cas des micro-entreprises, accompagnées par l'ADIE.

L'ADIE Nouvelle-Aquitaine accompagne 250 micro-entrepreneurs en Haute-Vienne et en Corrèze - illustration

L'ADIE Nouvelle-Aqutaine (l'association pour le droit à l'initiative économique) qui permet à des particuliers de monter leur projet d'entreprise, a du pain sur la planche. Elle a mis en place un dispositif d'accompagnement des micro-entreprises pour traverser la crise du Covid-19, y compris dans cette phase de déconfinement. Car la reprise n'est pas immédiate pour certaines activités.

Je ne peux pas encore relancer les démarches commerciales

A Masseret par exemple, Stéphanie Robin avait lancé son activité juste avant le confinement : des maquettes pédagogiques pour les écoles... Alors forcément, tout s'est arrêté du jour au lendemain au moment même de démarrer sa micro-entreprise.

Et si, aujourd'hui, les écoles ont rouvert, l'activité de Stéphanie est loin de redécoller : "En ce moment, les directeurs d'école et les enseignants ont beaucoup d'autres choses à faire que de me répondre si je les démarche. J'ai peur d'arriver comme un chien dans un jeu de quilles" souffle-t-elle. Elle n'a donc pas de vraie perspective avant la rentrée.

L'ADIE est prête à soutenir 250 entreprises en Haute-Vienne et en Corrèze

Et elle n'est pas la seule à souffrir d'une relance qui tarde à venir. Alors l'ADIE met les bouchées doubles, prête à soutenir 250 micro-entreprises en Haute-Vienne et en Corrèze. Aurélien Linard, le directeur territorial de l'association, précise : " c'est notamment pour mettre en perspective leur entreprise, ou les aider dans des démarches commerciale. Et puis surtout, le coeur de notre activité, c'est un soutien financier, par exemple pour des rachats de stocks ou la reconstitution de la trésorerie".

De l'argent et du soutien pour épauler ces toute petites entreprises, viables mais secouées par la crise.