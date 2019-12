Elles lancent leur agence de rencontre "sans internet" à Danjoutin

Caroline Bourquin et Pauline Robert ont lancé au début du mois l'agence "La Rencontre" à Danjoutin dans le Territoire de Belfort. Une agence à l'ancienne qui ne passe pas par internet, pour les célibataires rebutés par le digital.

Caroline Bourquin et Pauline Robert, créatrices de l'agence "La Rencontre" à Danjoutin.

Danjoutin, France

C'est une agence à l'ancienne, avec des rendez-vous téléphoniques et des rencontres "en vrai". Les entremetteuses sont deux Terrifortaines : Caroline Bourquin et Pauline Robert. Respectivement gérante d'une guinguette et professeur de danse, elles ont ouvert "La Rencontre" début novembre à Danjoutin. Déjà une cinquantaine de célibataires sont prêts à s'inscrire.

"La rencontre" porte bien son nom. Pas de conversations via écran interposés mais des rendez-vous collectifs ou individuels pour les célibataires déçus des plateformes internet. "Je me suis rendue compte au fil des ans que beaucoup de célibataires ne se retrouvaient pas dans les sites de rencontre sur internet, que beaucoup finissaient par abandonner, moi comprise", confie Caroline Bouquin, aujourd'hui mariée, mais sans l'aide d'une plateforme internet.

Depuis cinq ans, Caroline gère la Guinguette de Sylvette (3 rue des Nôs) à Danjoutin, c'est là qu'elle rencontre Pauline Robert, professeur de danse, qui lui propose de donner des courts à la guinguette. Rapidement les collègues deviennent amies et germe l'idée d'une agence de rencontre.

Au plus proche des gens

Les deux femmes regrettent l'aspect impersonnel des sites spécialisés sur internet. Avec "La Rencontre", elles se déplacent chez les célibataires pour les connaître, découvrir leur environnement et leurs centres d'intérêt. Pauline, qui a également une formation d'éducatrice spécialisée propose aussi des séances de coaching pour reprendre confiance après de longues périodes de célibat.

"La Rencontre" propose des formules d'abonnement pour quatre ou six mois, respectivement à 69 euros ou 79 euros par mois, ajoutez 89 euros de frais d'inscriptions.