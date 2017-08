Elles sortent un maillot de bain pour aider les femmes touchées par le cancer du sein

Françoise Piazzolla et Marie-Hélène Rone, deux sœurs originaires du Creusot ont lancé la production d'une ligne de maillots de bains "Fan et Lia". Des maillots pour que les femmes soignées pour un cancer du sein puissent profiter de la mer sans complexes et en toute sécurité.

Quand Françoise tombe malade du cancer du sein, elle cherche un maillot de bain pour se baigner... mission impossible ! Elle doit porter un T-shirt car la radiothérapie a fragilisé son corps. Elle ne doit pas non plus exposer ses cicatrices au soleil. Alors, cette styliste prend le taureau par les cornes : elle coud son propre modèle de maillot dans un tissu anti-UV. Aujourd'hui elle veut que tout le monde en profite.

"Ce n'est pas parce qu'on est malade que l'on doit le porter sur le dos!"

Le premier modèle de maillot conçu par Françoise est validé par ses médecins. Alors, elle se lance dans l'élaboration de toute une gamme avec sa soeur. La coupe est plus haute au niveau du coup et l'échancrure du bras plus resserrée pour cachée les parties du corps irradiées par la radiothérapie. Mais les couleurs sont vives "hors de question que l'on se cache et que l'on soit ternes !" assène Françoise.

"Le choix du tissu a été important. Il filtre 98% des UV et il bénéficie du label Oéko-Tex : il est garanti sans produits chimiques nocifs. C'est important pour nous qui avons déjà beaucoup subi avec les traitements et en plus, c'est bon pour l'environnement !". L'engouement est tel que le projet est soutenu par la Ligue contre le cancer du sein. Les maillots seront disponibles mi-septembre pour un prix compris entre 79 et 99€ sur internet, notamment via la page Facebook de "Fan et Lia".

PHOTOS | Les maillots de bain "Fan et Lia"

Les modèles se déclinent en une ou deux pièces. - DR

Les créatrices ont voulu apporter de la couleur à leurs différents maillots de bain "pas question d'être ternes!" - DR