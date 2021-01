Elodie Corbin, nouvelle présidente de la Jeune Chambre Economique de Laval

La Jeune Chambre Economique de Laval vient de se choisir une nouvelle présidente, pour l'année à venir. Elle s'appelle Elodie Corbin, elle a 36 ans, est la maman de deux enfants et fait le voeu de pouvoir poursuivre les actions engagées par l'association, malgré le contexte sanitaire.

C'est avec fierté que Elodie Corbin a pris la présidence de la Jeune Chambre Economique de Laval. A 36 ans, maman de deux enfants, elle fait partie de l'association depuis plusieurs années et "comme on ne peut faire partie de la Jeune Chambre, que jusqu'à 40 ans, c'était le bon moment", dit-elle. Elle tiendra donc les rennes du mouvement pendant un an avec, pour ambition, de poursuivre les projets engagés.

Les projets de la Jeune Chambre

Avec ses 41 membres, de 18 à 40 ans, la Jeune Chambre Economique de Laval est engagée dans des actions diverses, comme un parcours de Land Art, une journée de l'autisme, le 3 avril, une réflexion sur "notre monde dans 30 ans", l'isolation thermique de la ville et les traditionnels OFNIJEC, la course de radeau sur la Mayenne, qui peut, cette année prendre un format différent, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire.