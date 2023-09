Elon Musk sauvé de la faillite par l'ancien patron de Sotira à Meslay-du-Maine

Il s'appelle Jean Py, entrepreneur né en Sarthe et ancien président du club de foot du Stade Lavallois au début des années 90. Il a fondé Sotira, fabriquant de pièces auto, qui a compté, au plus fort de sa croissance, 7 usines à Meslay-du-Maine, à Pouancé dans le Maine-et-Loire et Saint-Méloir-des-Ondes en Ille-et-Vilaine avant sa liquidation judiciaire en 2017.

"J'ai vu descendre de l'avion un jeune homme en jean-basket avec un grand sourire"

10 ans plus tôt, Jean Py a sauvé de la faillite un autre entrepreneur pas encore très connu en 2007 : Elon Musk. Son contrat avec Tesla a commencé par un simple coup de téléphone. Au bout du fil, celui qui deviendra un des hommes les plus riches du monde est en panique. Son fournisseur anglais l'a planté et il ne peut plus fabriquer les panneaux de carrosserie pour sa toute première voiture électrique.

Elon Musk propose à Jean Py le poste de n°2 chez Tesla

Le fournisseur lui conseille alors de passer par Sotira. Alors Elon Musk veut rencontrer Jean Py. Rendez-vous est pris à Dinard, sur la côte bretonne. Elon Musk arrive de Los Angeles en jet privé. "J'ai vu descendre un jeune homme en jean-basket avec un grand sourire" se souvient Jean Py.

Pendant le déjeuner Elon Musk lui propose même le poste de directeur général de Tesla. Jean Py refuse poliment, il a déjà mille employés à gérer dans sept usines. Mais le patron de Sotira accepte quand même de reprendre toute la fabrication des fameux panneaux de carrosserie dans l'usine de Saint-Méloir-des-Ondes.

Pendant plusieurs années, un millier de Tesla par an sera fabriqué avec des pièces de Sotira. Elon Musk vient pour sa part régulièrement visiter les usines du groupe français. Jean Py le récupère à la gare de Rennes et ensemble ils visitent les chaines de production. Si le chef d'entreprise, aujourd'hui à la retraite, reste modeste, ce coup de téléphone en 2007 a bien sauvé Elon Musk de la faillite.