Vosges : l'usine Elivia bloquée après l'impasse des négociations

L'usine Elivia à Eloyes dans les Vosges, toujours bloquée par les salariés ce jeudi 14 février. Le prochain round de négociations entre la direction et les syndicats est prévue jeudi prochain à Angers, siège social du groupe.

Ce jeudi 14 février, ils sont une vingtaine sur les 81 salariés en tout, rassemblés sur le site Elivia, le transformateur de viandes à Eloyes dans les Vosges qui doit fermer en mai prochain. Autour d'un brasero, les discussions vont bon train. Des enfants jouent près de leurs mères. "Nous ne sommes pas du bétail", l'un des slogans qui fleurissent sur les grilles. Les salariés sont inquiets pour l'avenir. Un dialogue de sourds s'est instauré entre la direction et les syndicats.

Le prochain round de négociations sur le plan de sauvegarde de l'emploi est prévu jeudi prochain à Angers, siège social du groupe. "Plusieurs centaines de kilomètres, sans assurance de progresser, c'est assez désespérant" constate amer Christian Leneutre, délégué Force Ouvrière.

"D'emblée la direction nous a pris de haut, c'est un mépris total, et on est assez désarmés" explique Christophe 17 ans d'ancienneté. Un sentiment largement partagé. Venu de Paris, Richard Roze, secrétaire Fédéral FO chargé de l'agroalimentaire explique que dans ce genre de négociations, syndicats et direction ne combattent pas à armes égales.

Ce qui pourrait assouplir la position de la direction, ce sont les stocks de viande qui s'accumulent dans les frigos. C'est du moins ce qu'espèrent les responsables syndicaux. Des denrées périssables à court terme.